El siniestro vial ocurrió este jueves alrededor de las 9:00 horas, poco antes de llegar a Parque Luro. Piden precaución para circular por la zona.

Un camión que transportaba un barco pesquero de unos 20 metros de largo por cinco de ancho volcó este jueves a la mañana sobre la Ruta Nacional 35, poco antes de llegar a la Reserva Provincial Parque Luro.

El camión circulaba con otros dos vehículos guía, uno adelante y otro atrás, por las dimensiones del trailer. Volvían desde Buenos Aires hacia Comodoro Rivadavia, a dónde habían llevado al barco para hacerle una serie de reparaciones.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9:00 horas sobre el kilómetro 333 de la Ruta 35. «Se despistó, mordió la banquina, se cruzó al otro lado y volcó… todavía no se sabe qué le pasó. El trailer con al barco quedó sobre la ruta, así que estamos pediendo que se circule con precaución», confió a Este diario una fuente policial.

El vuelco no arrojó personas heridas de gravedad, solo el acompañante del conductor del camión manifestó un fuerte dolor en uno de sus hombros, pero no requirió atención médica. «Están evaluando sacar el barco con una retro, para que no ocupe esa parte de la ruta», precisó el mismo uniformado que habló con este diario.

Un rato después del siniestro vial se produjo un repudiable momento de tensión, del que este diario fue testigo. Fue cuando llegó al lugar un móvil de la Televisión Pública Pampeana. El hijo del conductor del camión insultó y atacó al camarógrafo, y a tal punto llegó el incidente que tuvo que intervenir la policía.

Fuente El Diario