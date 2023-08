Dalma Hurtado, una mujer de 31 años residente en Winifreda, se consagró ganadora del primer Concurso de la Empanada Pampeana, y viajará a la localidad tucumana de Famaillá a representar a la provincia en la 44º Fiesta Nacional de la Empanada.

De la cocina que tiene en su casa Dalma Hurtado salió la mejor empanada de La Pampa, una receta artesanal y casera con relleno de osobuco. “La verdad que fue muy sorpresivo, no me lo esperaba porque vi que los otros compañeros tenían muy buenas recetas. En mi caso sólo cocino para mi familia, para los cumples de mis hijos pero me dijeron que me anote y lo hice. Y ahora tengo esta alegría, la empanada que hice es de osobuco y la hice frita porque tenía miedo de que no me alcanzara el tiempo”, contó muy emocionada Dalma a LA ARENA minutos después de ser designada por el jurado como la mejor del concurso.

Hurtado fue la elegida por el jurado en el 1° Concurso de la Empanada Pampeana que fue organizado por las secretarías de Turismo y Trabajo del Gobierno provincial, junto a la Asociación Hotelera de La Pampa y la Unión de Trabajadores de la Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina (Uthgra).

En segundo lugar quedó Jonathan Maisares, un joven que llegó desde 25 de Mayo y también se mostró muy emocionado por la distinción que otorgó el jurado, que tal como destacaron, no solo tuvo en cuenta el sabor y la originalidad de la receta sino también el desempeño de los participantes en la cocina en aspectos como limpieza y orden.

“Yo soy de La Humada y tengo 31 años, pero desde hace 14 me establecí en Winifreda y ahí formé mi familia. Trabajo en una librería escolar, nada que ver con la cocina, pero por suerte se me dio esta alegría enorme y ahora habrá que ir a Tucumán”, añadió Dalma mientras recibía el abrazo de sus pequeños hijos Pedro (7) y Guillermina (10).

Finalistas.

En el inicio del certamen hubo más de 60 anotados y a la final de ayer desarrollada en la sede de la Uthgra llegaron seis participantes, con tres suplentes. Los seis finalistas fueron Jonathan Emmanuel Maisares de 25 de Mayo; Carlos Nicolás Zanesi de Santa Rosa; Dalma Nerea Hurtado de Winifreda; Nancy Susana Carballo de Carro Quemado; Juan Antonio García de General Pico; y Claudio Andrés Massara de Santa Rosa. Como uno de los participantes no estuvo finalmente viajó Eric Leonel Lucero, de General Pico.

La secretaría de Turismo, Adriana Romero, resaltó la realización del concurso y agregó que la cantidad de anotados “demuestra la fortaleza de la gastronomía pampeana. Tenemos una marca muy fuerte, con una gran fuerza turística, y hay que desarrollarla. Cosas como éstas, con una empanada ciento por ciento pampeana, nos dan un impulso fundamental”, indicó antes de anunciarse a la ganadora del certamen.

El jurado estuvo compuesto por tres miembros, dos chefs pampeanos, Ricardo Belfiore y Pedro Astolfo; y un representante de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa; Ignacio Marotti.

Fuente La Arena