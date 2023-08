El mundo de las y los trabajadores del país se caracteriza por una creciente fragmentación, un poder de compra que no logra recuperarse y posibilidades más acotadas de movilidad social. Frente a esta economía cotidiana para las mayorías, que espera ser vista y escuchada, aparecen propuestas como las que encabeza el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, que plantea que las respuestas pasan por volver al país “pujante” del siglo XIX. ¿Qué implicaría esto? Una devaluación brusca, necesaria para su dolarización prometida, haría caer mucho más el poder adquisitivo de los ingresos de los laburantes y generaría un incremento de la pobreza a un nivel difícil de soportar socialmente, sumado al recorte de lo público (educación, salud) y a una mayor flexibilización laboral que llevaría al fin de las indemnizaciones por despidos, la eliminación del salario mínimo y de programas sociales, y la naturalización del trabajo precario, y se agrega la intervención de los sindicatos que echaría por tierra la puja distributiva, según señalaron especialistas del mundo del trabajo al respecto.

Paradójicamente, lo que ofrece el candidato más votado en las elecciones PASO, repite medidas ya conocidas en el país y que además fueron parte desencadenante de la dura realidad del mundo del trabajo de hoy (se aplicaron en el menemismo y en el macrismo y duplicaron tanto la desocupación como la informalidad laboral). Pero, además, Milei propone -según su plataforma electoral- volver en la línea del tiempo para quedarnos en el país del 1800/1900, es decir, en una Argentina donde no había derecho alguno reconocido ni garantizado para trabajadores, no había siquiera Estado organizado ni educación pública, y la salud dependía de quien pudiera pagar atención privada. De allí también sus propuestas en torno a limitar el comercio internacional solo a una gran potencia, poner fin de la moneda nacional, y la entrega a manos extranjeras de los recursos naturales así como de las empresas públicas. Entonces, ¿qué posibilidades de mejora de la vida diaria de los laburantes existe en un futuro que está un siglo y medio atrás?

Quienes estudian el mundo del trabajo en el país coincidieron en señalar a este portal que sería un país “invivible” por el mayor deterioro en las condiciones de existencia de las mayorías. A su vez, agregaron la necesidad de imaginar nuevos horizontes en el mundo del trabajo a partir de dejar de lado visiones homogéneas y polarizadas, atendiendo la fragmentación existente. Revitalizar redes de organización colectiva y medidas económicas concretas como parte de una perspectiva de futuro.

La diaria de los laburantes

Un diagnóstico para entender cuáles son las características el mundo del trabajo actual plantea que “en los últimos años, sobre todo en la pos-pandemia, tenemos un trabajo en expansión con récord de tasa de actividad y de tasa de empleo, sin embargo, la estructura de crecimiento muestra que el problema principal es la calidad del empleo que se crea. Desde hace por lo menos diez años se observa una creciente fragmentación del trabajo en la Argentina que está trazada por asalariados registrados, asalariados informales y el cuentapropismo que a la vez tiene una enorme heterogeneidad”, explicó en diálogo con El Destape, el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano.

En ese mismo sentido, Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales y directora del Observatorio de Protesta Social (CITRA/UMET) consideró que “es posible ver distintas fracciones internas que tienen muchas diferencias entre sí, no necesariamente en términos del tipo de trabajo que se desarrolla sino en términos de condiciones y derechos”. Y detalló: “hay un porcentaje alrededor del 35%, varía en cada provincia, que sigue siendo empleo con trabajo asalariado, registrado, con jubilación, obra social, aguinaldo y vacaciones pagas. Después hay un conjunto de trabajadores que se llaman informales, donde hay mucha diversidad, por un lado muchas situaciones tienen que ver con fraude laboral, es decir, son trabajadores que se desarrollan en un lugar donde hay registrados y sin embargo están fuera de convenio, ganan menos y no tienen los otros derechos; a su vez tenemos muchos trabajadores en la informalidad que no tienen ni recibo de sueldo, y hay otras figuras, que las incluyo dentro de los informales, que son los monotributistas, que si bien tienen aportes, es porque corren por su cuenta”. También son parte del mundo del trabajo actual “todo un conjunto de trabajadores más vinculado al campo de la economía popular, que no tienen un trabajo estable, son trabajos más precarios y sin ningún tipo de derecho, y por supuesto están los desocupados, que son el 6,5% en el país. Es un mercado de trabajo que cambió mucho en los últimos años y con la pandemia se profundizaron algunas formas contractuales que ya venían desde el macrismo”.

Ottaviano resaltó por su parte que “seguimos estando ante una sociedad de trabajo, el trabajo sigue siendo el centro, el organizador y el generador de ingresos para el pueblo” pero “hay que entender la fragmentación que lo caracteriza”. Luego puntualizó “entre los jóvenes hay un problema de bajos ingresos o de trabajo y derechos precarios, pero también hay un problema de sobreocupación y ni hablar de las mujeres jóvenes que tienen ocupaciones no remuneradas como las tareas de cuidados, todo esto genera múltiples dificultades para tener trayectorias educativas continuas”.