Después de meses de duro trabajo, el Autódromo Dante Fuhr de Alpachiri quedó en óptimas condiciones para recibir este fin de semana las categorías TC Pampeano, Fórmula 1 (ex F1 Pampeana), Fórmula Renault y Promocional 1100, que disputan el campeonato el circuito de Buenos Aires, bajo la fiscalización de la Asociación Categorías Automovilismo del Sudoeste.

La histórica pista se reinagura para las mencionadas categorías con la participación de más de 60 pilotos en total. El sábado, desde las 14, se realizarán las pruebas libres y las clasificaciones, mientras que el domingo desde las 9 se disputarán las series y finales, finalizando alrededor de las 17. El costo de la entrada tiene un valor de 2 mil pesos, y por el vehículo se paga 500. A los menores de 12 años no se les cobra.

El presidente del Grupo de Apoyo para el Desarrollo del Automovilismo de Alpachiri, Lisandro Fuhr, dijo que la idea de recuperar el autódromo surgió antes de la pandemia, y que se retomó el año pasado. “Para la gente de nuestro pueblo el autódromo significa mucho y no queríamos que pasara al olvido. Solo estaba en funcionamiento la pista de kárting y queríamos recuperar el trazado original para que pudieran regresar el TC Pampeano, que no corría desde 2004, y la Fórmula 1, que no lo hace desde el 2008, aproximadamente”.

Agregó: “La idea fue comenzar a dar vuelta la tierra en febrero, pero por la sequía recién lo pudimos realizar hace dos meses, aprovechando algunas lluvias. El tratamiento de la tierra se hizo tal como nos enseñaron en su momento los dirigentes que ya no están. Fueron muchas horas de pasar el pata de cabra (compactadora de tierra), hasta dejar el suelo como tiene que estar para el automovilismo”.

El dirigente explicó que se mantuvo el trazado original, que tiene una extensión de 1750 metros de extensión. “Solo se modificó una parte muy chica de los mixtos para no tocar el circuito de kárting. También se trabajó en los boxes, en la zona para el público podando las plantas y desmalezando, arreglamos los alambrados y enterramos cerca de 130 gomas en las curvas. También corrimos el partidor, que antes se encontraba en la parte interna y ahora está en la externa, protegido por el guardarraíl”.

Fuhr viene de familia ligada al automovilismo. Se padre es Gerardo Fuhr, que supo correr en el TC Pampeano y Supercar, quien es a su vez es primo del recordado Dante Fuhr, uno de los corredores más talentosos de esta provincia y campeón.

“El domingo será un día de fiesta porque se reinaugura un circuito por el que tenemos un sentimiento especial. Ahora se abre un mejor panorama hacia el futuro, tendremos más actividad y debemos seguir trabajando”, indicó.

Comentó que fue mucha la gente que dio una mano para poder acomodar el circuito, y enfatizó que sin el valioso apoyo de la Municipalidad hubiera sido imposible poder realizar las mejoras. “El municipio no nos dio una mano, sino las dos con maquinarias y personal. Estamos inmensamente agradecidos”.

El domingo habrá un acto de reinauguración, con la exhibición de cuatro autos del TC Pampeano. “Alpachiri supo tener cuatro autos corriendo en el TC, los de Dante y Gerardo Fuhr, Oscar Simón y Raúl Rodríguez. Después con los años se sumó Fernando Schilbein. Cuando se disputaban las fechas en nuestra localidad asistía buena cantidad de público. Fue normal que ingresarán 1500 personas o más en una carrera”.