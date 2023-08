Este martes, la tarde santarroseña se vio alterada por la presencia de Perro Primo quien está en la ciudad para promocionar «Perro Primo al Piso», un evento que prevé presentaciones musicales, exposición de autos y números de derrape.

Tendrá lugar el 27 de agosto en el Autódromo Provincia de La Pampa.

Perro Primo se mostró primero en la Plaza San Martín y luego -a bordo de un moderno y costoso automóvil- paseó por la ciudad, rodeado por más de 50 motos y autos que hicieron sonar sus escapes como señal del paso del artista.

Tanto fue el bullicio y ruido de motores que la Policía de La Pampa se vio alertada y concurrió a los alrededores de la plaza para ver qué era lo que pasaba.

Perro Primo es uno de los representantes más importantes de la cumbia 420 junto a L-Gante. Su figura ascendió de manera tal que es uno de los artistas más escuchados y convocantes del género urbano. Lo cierto es que viene desde hace años y, en ese tiempo, no solo tuvo cambios como cantante sino también en su apariencia.

«Cumbia 420» es cumbia y weed. Mezcla reggaeton, trap y cumbia colombiana.

Perro Primo tuvo carencia de muchas necesidades cuando era chico y ahora aprovecha para darse todos los gustos que quiere: «Todas las que te puedas imaginar. Ya sea de no tener una pieza donde dormir bien y dormir en un comedor, que no te abra la puerta tu vieja e ir a dormir a lo de un amigo, de no tener cigarros ni qué comer. Todo. Todavía no me compré la casa propia, pero ya va a llegar», dijo en una ocasión.