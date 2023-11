La Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa relevó los datos de lluvias en toda la provincia, que dejó registros dispares en casi todo el territorio provincial. La máxima precipitación se produjo en la localidad de Algarrobo del Águila, con 27 milímetros, y detrás se ubicó el Puesto Caminero El Durazno con 20. En tanto, en Santa Rosa cayeron 3.7 milímetros en las últimas 24 horas.

En el ámbito de la Unidad Regional I, los registros fueron los siguientes: Monte Nievas, 15; Eduardo Castex, 10; Winifreda, 7; Conhelo, 10; Mauricio Mayer, 7; Luan Toro, 3; Telén, 5; Loventuel, 5; Carro Quemado, 10; Victorica, 5; P. C. Victorica, 4; Toay, 5; Anguil, 4; Catriló, 1; Lonquimay, 1; Uriburu, 4; La Gloria, 4; P. C. Catriló, 1; Cereales, 5; Rolon, 5; Miguel Riglos, 8; P. C. Rolon, 9; Anchorena, 4; Macachin, 8; P. C. Anchorena, 5. Doblas13

En tanto, no hubo registros de lluvias en el norte provincial mientras que en la UR III, llovió en General Acha, 7; Quehue, 4; Ataliva Roca, 5; Colonia Santa María, 3; Unanue, 4; P. C. Padre Buodo, 5; Guatrache, 3; C. Santa Teresa, 3; Alpachiri, 14; P. C. Guatrache, 5; General Campos, 5; Perú, 3; Abramo, 2,5; Gral. San Martin, 3; Bernasconi, 3,5; Jacinto Arauz, 3,5; P. C. Jacinto Arauz, 9: La Adela, 2; y P. C. La Adela, 3.

Finalmente, en la UR IV hubo lluvias en Santa Isabel, 16; 25 de mayo, 7; Puelches, 8; y Gobernador Duval, 3.