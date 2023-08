Messi va por una nueva hazaña con Inter Miami, ahora en la MLS

Van ocho partidos en 32 días del genio y el cambio es absoluto, el día y la noche. Inter de Miami pasó de ser el peor de la MLS a ganar un título, llegar a otra final y así poder encarar esta segunda parte de la temporada con otra ilusión y expectativa. El desembarco de Messi, en la nueva revolución del deporte en Estados Unidos, lo ha permitido. Desde lo emocional y desde lo futbolístico, con la ayuda de Sergio Busquets y Jordi Alba. Parece una película de Hollywood, pero con epicentro en Miami.

La seguidilla de partidos es abrumadora, especialmente para un jugador de 36 años.

Hasta ahora Leo sólo jugó en copas y para ver si gana un nuevo campeonato hay que esperar hasta el 27 de septiembre, cuando será la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo. Ahora es momento de retomar la liga local y en este caso le toca un adversario que se ubica 11° en la misma conferencia en la que Inter está último. NY tiene 29 puntos (récord de 7-8-9) contra los 18 de Inter (5-3-14). Un rival mejor. Hasta hace un mes, sin dudas… Ahora, en este nuevo escenario y con el equipo ganando y en crecimiento, es otra cosa. New York, sin argentinos, viene de vencer 1-0 al DC United, pero larga atrás en las apuestas, pese a ser local.

A la temporada le resta poco más del 30%, 12 partidos en el caso del Inter. Hoy está a 15 puntos del último lugar de playoffs, el noveno que corresponde a Chicago Fire (32), con apenas 36 en juego. Una misión muy compleja, pero con Messi nunca se sabe. A playoffs, en realidad, se clasifican ocho por conferencia pero el noveno tiene derecho a deberá jugar un Play-in (a partido único) con el octavo para ver cuál se queda con el boleto final. Un nuevo formato, al estilo NBA.

New York está 11° y también necesita los tres puntos. Se cree que Messi jugará pese a la seguidilla de partidos que incluye dos tiempos extra en una semana. El tema es que no pueden exigirlo a los 36 años porque no tuvo pretemporada y la andanada de juegos sigue cuatro días después. El martes visita a Nashville por la fecha 26, en la revancha de lo que fue la final de la Leagues Cup, y el domingo 3 recibirá a Los Angeles FC, que está segundo en la Oeste.

La MLS tiene 29 equipos (26 de USA y tres de Canadá), con 15 en la Conferencia Este y otros 14 en la Oeste. Se trata de una competencia cerrada, como todas las ligas de USA, sin ascensos ni descensos, bajo el sistema de franquicias que son licenciadas. Las instituciones son Sociedades Anónimas, no entidades sin fines de lucro como en la Argentina.

La temporada ya se inició en febrero y sigue hasta diciembre, con cada equipo jugando 34 partidos durante la temporada regular: ida y vuelta todos contra todos dentro de la misma conferencia y el resto contra equipos de la otra zona (esos rivales se determinan por sorteo). Explicada la clasificación a la postemporada se aclara que, en la etapa de eliminación directa, juegan el 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5, siempre de la misma conferencia.

En primera ronda son series al mejor de tres, teniendo localía en el tercero el de mejor ubicación en fase regular. Desde semifinales es a simple eliminación. Los ganadores de cada conferencia se enfrentan en la final, conocida como MLS Cup. Los equipos con más títulos son Los Angeles Galaxy (5 títulos: 2002, 2005, 2011, 2012 y 2014) y el DC United (4: 1996, 1997, 1999 y 2004). Inter todavía no ganó…

La presencia de Messi está generando una revolución.

Metiéndonos en la parte salarial hay que aclarar que cada plantel puede tener 30 jugadores y, como las otras competencias, se rige por un tope salarial flexible. En esta temporada es de 5.2 millones de dólares por plantel, pero a esa cifra se pueden sumar 1.9 en variables, como firmar chicos de inferiores. El sueldo de un jugador tiene un tope de 652.000, aunque cada equipo puede tener hasta tres jugadores franquicia cuyo costo de compra y salario no se incluyen en ese límite máximo.

Por caso, Messi pudo firmar un contrato de 55 millones de dólares anuales y de 150 por dos años y medio, pasando a ser ,el deportista con mejor salario anual entre los cinco principales ligas de USA. Supera los 52 de Steph Curry (NBA), los 52 de Lamar Jackson (NFL), los 43.3 de Max Scherzer y Justin Verlander (MLB) y los 12.6 de Nathan MacKinnon (NHL), los líderes en cada una de las competencias.

Eso sí, como se sabe, en Estados Unidos, Messi no cobrará todo. Las retenciones son muchas, a saber:

Impuesto Federal (37%): 20.35 millones.

Impuesto en Florida (0%): 0.

Porcentaje para agente: 0.

Impuesto Jock (se abona por trabajar en otros estados, estimado 3%): 1.64 M.

Impuesto FICA (seguros salud y social, estimado 1%): 1.29 M.

Total de ganancias anuales para Leo: 31.7 millones

Esto es solo de salario, sin contar otros acuerdos privados que le permiten ganar al menos otros 60 millones al año con Adidas, Lay’s, Pepsi, Huawei, Konami, Ooredoo, Gatorade, Budweiser, Jacob & Co, MasterCard y Hard Rock Café.

La presencia de Messi está generando una revolución en popularidad y una danza de millones que aprovechan todos, el Inter, el propio jugador, las empresas asociadas y hasta los rivales. El partido en New York será el de mayor ganancias en los 13 años de la franquicia, se anuncia, superando aquel amistoso con el Barcelona, en 2022, cuando las entradas llegaron a 270 dólares. Ahora estarán tocando los 500.

Los ingresos serán cuatro veces más que en un partido normal, básicamente porque el Red Bull trazó un plan para maximizarlos en este partido y los tickets más baratos pasaron de 35 a 400 dólares, logrando que el promedio pase de 46 a 483. Al principio los ejecutivos de la franquicia pensaron en jugar el partido en el estadio MetLife, que tiene capacidad para 80.000 personas, 55.000 más que el propio, el Red Bull Arena, pero justo los Jets de la NFL debían jugar un amistoso contra los Giants.

Gerardo «Tata» Martino, el DT de Inter Miami. EFE/ Inter Miami CF

No es el único equipo que aprovecha a fondo la visita del deportista más famoso y exitoso del momento.

Chicago Fire anunció que ya agotó las entradas del 4 de octubre, cuando recibirá al Inter. La recaudación será de 10 millones de dólares, superando los 7 que embolsó por los 16 partidos de locales en esta misma temporada.

anunció que ya agotó las entradas del 4 de octubre, cuando recibirá al Inter. La recaudación será de 10 millones de dólares, superando los 7 que embolsó por los 16 partidos de locales en esta misma temporada. Atlanta United , que lo recibirá el 16 de septiembre, decidió abrir la bandeja superior de su estadio y dispuso 25.000 lugares extras a la venta, que volaron a un precio promedio de 150 dólares, llegando a casi 4 millones extras.

, que lo recibirá el 16 de septiembre, decidió abrir la bandeja superior de su estadio y dispuso 25.000 lugares extras a la venta, que volaron a un precio promedio de 150 dólares, llegando a casi 4 millones extras. Charlotte, que cerrará la fase regular ante los rosas en el Bank of America Stadium, el estadio que Carolina Panthers usa para la NFL, aprovechará su enorme capacidad de 71.000 personas para sumar la mayor recaudación de su historia.

Números que impactan y reflejan cómo la revolución Messi no para de crecer al compás de sus hazañas.