El electo candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Martín Ardohain (PRO), destacó la performance de Patricia Bullrich, que se impuso en la interna sobre Horacio Rodríguez Larreta, y opinó sobre el porcentaje de votos que obtuvo Javier Milei: «Nos mojó la oreja a toda la política», consideró.

En La Pampa, la precandidata presidencial sacó 32.488 votos sobre los 24.899 del jefe de gobierno porteño. Ardohain, su candidato en la provincia, triunfó sobre Torroba. Sumó 31.422 sufragios contra 26.394. «La elección era nacional, lo dijimos en cada oportunidad. Juntos por el Cambio estaba muy bien posicionado y fue una muy buena elección», analizó Ardohain.

«Lo segundo que siempre dije es que la candidata era Patricia (Bullrich). Ella tenía un acercamiento con la gente que no lo tenían otros candidatos. Estábamos muy confiados y seguimos pensando lo mismo para octubre, tiene que ser la presidenta de los argentinos», continuó.

– El candidato más votado fue Javier Milei, en algo que sí parece ser sorpresa en todos lados.¿Para ustedes también?

– Si, es una sorpresa. Pero también es entendible en este momento. La última semana en Argentina hubo asesinatos, hay una situación económica muy difícil y uno que camina la calle todos los días y recorre la provincia veía un descontento en la gente. Claramente el pampeano se expresó, hubo un castigo al gobierno nacional y al provincial, y creo que nos mojó la oreja a toda la política. Por eso la responsabilidad es de Juntos por el Cambio, que es un espacio político que venimos caminando juntos hace años y la gente nos va a dar la oportunidad de gobierno, de hecho lo está haciendo. Ahora está en nuestras manos estar a la altura de las circunstancias.

– La elección resultó ser de tres tercios. Desde el punto de vista ideológico, hay un 58 % -si se suma los votos de Milei, Bullrich y Larreta- versus el 27 % de Unión por la Patria. ¿Esto qué perspectiva abre según tu mirada para octubre? ¿Está definido que el presidente de la Nación será amarillo o violeta?

– Tenemos grandes diferencias ideológicas y no lo plantearía así. Es el fin de un modelo que nos ha llevado a la situación que tiene Argentina hoy. Después de 40 años de democracia no le hemos podido dar soluciones a la gente, y la estamos pasando muy mal. Entonces yo no hablaría ideológicamente, hablo de un modelo que no funcionó y hoy claramente en la Argentina, ese porcentaje del 60 %, está apostando a un cambio de reglas. Hay que ver en octubre qué pasa. Yo no llevaría a una cuestión ideológica, yo lo que veo es un modelo agotado que no le da soluciones a la gente. Si caemos en cuestiones ideológicas vamos a debatir y no llegamos a encontrar soluciones a la gente, que es lo que nos ha pasado en los últimos 70 años. Acá lo que tenemos que hacer es decir cómo solucionamos para que la gente llegue a fin de mes, llegue al crédito y para que las provincias se desarrollen.

– ¿Cómo se seduce a los votantes de Milei?

– Nosotros creemos que tenemos una candidata muy firme, que sabe lo que quiere. Lo ha demostrado cuando le tocó y eso es lo que destaca la gente. Ahora fue poner un voto castigo en esta elección, en octubre es la general y ahí se va a definir quién va a conducir los destinos de la Argentina los próximos cuatro años. La candidata es Patricia, lo ha demostrado, tiene la gestión y el cariño de la gente. Ahora es responsabilidad de Juntos por el Cambio de estar todos juntos y darle a los pampeanos y a los argentinos una opción de gobierno, y una tranquilidad de que se puede salir de este momento. Tenemos todas las condiciones, el mundo reclama lo que Argentina produce, como alimentos, energía, litio, cobre, gas… Hay que ordenar la economía para poder producir y exportar, y salir de este momento tan doloroso.