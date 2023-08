Luis Faggiani, secretario general normalizador en el sindicato de la DGI, se refirió al planteo de dirigentes de Juntos por el Cambio de eliminar la ultraactividad y otros derechos laborales en caso de llegar a la presidencia. Aseguró que «van por muchísimos derechos más», y que los trabajadores deberían «votar, por lo menos, en defensa propia».

El ex secretario General de la CGT Regional Centro Sur se refirió a declaraciones del ex ministro del macrismo, Dante Sica. El ex funcionario dijo que si Juntos por el Cambio gana las elecciones buscará suspender temporalmente el concepto de “ultraactividad” para que todos los convenios colectivos de trabajo se «modernicen”.

“Esto es parte del modus operandi que va a implementar cualquiera de los candidatos de JxC”, aseguró Faggiani. Afirmó que buscan suprimir “no solamente la ultraactividad, porque con eso dejarían sin efecto montones de cláusulas de convenios colectivos de trabajo, van por muchísimos derechos más. También van por las jubilaciones y por un montón de condiciones que benefician a los sectores medios y bajos”.

– ¿Imaginándote un recibo de sueldo, cuáles serían los ítems que quedan afuera si se suspenden los convenios colectivos de trabajo?

– A partir de la suspensión no es un problema el ítem que pongan, porque se modifica absolutamente toda la relación. Suspender convenios colectivos de trabajo es otorgar a las patronales la absoluta libertad para decidir sobre las personas que tienen contratadas. Entonces uno ya no se tiene que preocupar más por el ítem que les quiten del recibo. El problema es que no van a tener recibo porque no van a tener trabajo.

Sostuvo que “ese tipo de libertad que otorgan, no solamente a los sectores privados, sino que también se aplica en el sector público, y es un riesgo enorme para todos los trabajadores. Los que somos un poco más viejos y vivimos el menemismo sabemos lo que significa, incluso para trabajadores del Estado. Protegidos por el artículo 14 bis como estamos, por ejemplo en la DGI, eliminaron una parte importantísima del convenio colectivo de trabajo, y luego nos implementaron el despido sin causa, y lo tuvimos hasta el 2008”.

Estigmatización

Faggiani estimó que también “juegan en este aspecto un rol, como han jugado en los años del macrismo y antes también, algunos medios concentrados de comunicación que claramente han estigmatizado al sindicalismo y a un sector de la política. Uno escucha que dicen ‘basta de caos, dejemos afuera el sindicalismo, construyamos un país todos juntos’. Bueno, pero si dejás afuera el sindicalismo ya no construís un país de todos juntos”.

Con esta estigmatización del sindicalismo, “lo que van a hacer es atacar los convenios de trabajo. Que afectan al sindicalismo, por supuesto, porque defiende los intereses de los trabajadores, pero centralmente afecta a los trabajadores. Si los trabajadores no entendemos esto estamos en un problema muy serio”, aseveró.

Sostuvo que, de aplicarse esta medida, el modelo sindical argentino quedaría destruido: “Con la promesa de que va a haber más trabajo hay que destruir la protección que el trabajador tiene. Este es el pensamiento de JxC”.

Elecciones

El secretario remarcó que, ante el peligro que significa lo propuesto por JxC, la CGT “ha tenido una participación importante en el acompañamiento de la fórmula presidencial de Massa y Rossi. De hecho ayer hubo un acto público muy importante con la asistencia de trabajadores de la mayoría de los sindicatos que conforman la CGT. Se está haciendo un trabajo interno y se está haciendo un trabajo público que es mostrar dónde estamos parados y qué es lo que nos preocupa”.

“Los que somos empleados, trabajadores, por lo menos tenemos que votar contra ese pensamiento aunque sea en defensa propia, porque lo que viene detrás de esto es palo para los que protestan”, cerró.