Los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa anunciaron un paro de actividades por 24 horas para este miércoles 16 de agosto en reclamo, como desde hace ya un tiempo, por mejores condiciones de trabajo.

Liliana Rechimont, de ATE La Pampa, afirmó que la medida de fuerza fue convocada debido a una serie de reclamos no escuchados.

«Nos dijeron que a la vuelta de la licencia del intendente (Luciano di Nápoli) nos iban a convocar y esto no pasó», dijo la representante gremial al ampliar que «iniciamos esta lucha debido a las condiciones de trabajo».

Rechimont precisó que a los trabajadores y trabajadoras las trasladaron en su momento de lugar de trabajo (Francia y Errecalde) donde alcanzaron las condiciones mínimas de trabajo. «Pero todo esto no se pudo sostener en el tiempo, hay muchas personas que van a ese lugar y no están dadas las condiciones», expresó.

Y ejemplificó: «No hay condiciones, las víctimas de violencia de género no pueden estar en los pasillos, no hay calefacción, y no tenemos respuestas concretas».

Rechimont afirmó que la medida ya fue convocada y se llevará a cabo de manera progresiva.

Fuente El Diario