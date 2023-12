La Selección Argentina de Rugby volvió a ser noticia después de la desagradable lesión de Santiago García. Ahora Los Pumas volvieron a tener una gran novedad luego de lo ocurrido en las próximas semanas y, en este caso, se conoció que hubo un ascenso en ranking oficial de la World Rugby.

El nuevo avance del equipo argentino tiene que ver con el gran triunfo frente a su par de España por 62 a 33 de visitante. Además fue beneficiado con el histórico triunfo de Fiji de visitante a Inglaterra, en ese encuentro fue por 30-22 e Twickenham, De esta forma, Argentina logró alcanzar el sexto lugar del ranking de la World Rugby. Por su parte, Francia, organizador del Mundial 2023, conservó el tercer lugar.

Ranking de la World Rugby

-Irlanda

-Sudáfrica

-Francia

-Nueva Zelanda

-Escocia

-Argentina

-Fidji

-Inglaterra

-Australia

-Gales

¿Cómo se calcula el ranking en el rugby?

El cálculo del ranking en el rugby se realiza mediante un sistema de “intercambio de puntos”, en el cual los equipos ganan y pierden puntos según el resultado del partido. Este intercambio se basa en el resultado del encuentro, la fortaleza relativa de cada equipo y el margen de victoria, considerando también la ventaja de jugar como local.

Durante el Mundial, que comenzará en septiembre, el intercambio de puntos se duplica. Sin embargo, todos los partidos internacionales se toman de la misma manera, para ser lo más justos posibles a países que juegan una mezcla de partidos amistosos y competitivos en todo el mundo. Cualquier partido que no sea un internacional completo entre dos países miembros no tiene ninguna significación en el ranking. Todos los países miembros tienen un rating, típicamente entre 0 y 100, y el mejor equipo del mundo tendrá normalmente un rating mayor a 90.

Los partidos de Los Pumas en el Mundial de Rugby

Inglaterra vs. Argentina – Sábado 9 de septiembre a las 16:00hs en Marsella.

Argentina vs. Samoa – Viernes 22 de septiembre a las 12:45hs en Saint-Étienne.

Argentina vs. Chile – Sábado 30 de septiembre a las 10:00hs en Nantes.

Japón vs. Argentina – Domingo 8 de octubre a las 8:00hs en Nantes