Sin embargo el hijo de Marcelo le dijo a TyC Sports que elal mostrarle la tarjeta roja.

«Después del partido vi el video y la piña que me tiró Benedetto y se lo mostré al árbitro y me dijo ‘perdoname, me confundí, tenés razón’. El problema lo armó Darío, porque Trucco vio el tumulto y empezó a repartir tarjetas sin saber lo que había pasado. Se ve que él estaba caliente por el penal que erró, pero yo no tenía nada en su contra. Por eso confío en la palabra de Silvio para que me saquen la roja», dijo Gallardo.

«La discusión empezó porque Blondel me negó el saludo y eso me hizo calentar un poquito. No lo conozco y nunca jugué contra él. Entiendo que quizás estaba enojado porque su equipo no ganó, pero yo no lo haría: en la victoria y en la derrota uno tiene que ser siempre el mismo. Igualmente no pasó de un par de cosas que nos dijimos y que quedaron ahí, pero remarco que todo lo empezó Benedetto», insistió.