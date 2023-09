La Cámpora realizará una transmisión especial a un año del atentado contra Cristina Kirchner

«Por que nunca fui de ellos ni lo voy a ser, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo», fue el fragmento del discurso elegido en el video, donde la vicepresidenta predijo lo que iba a pasar el 1 de septiembre del 2022 cuando Fernando Sabag Montiel le puso un arma en su cabeza.

Intelectuales advierten que los medios tuvieron un rol clave en el contexto social del ataque a Cristina

Intelectuales y académicos coincidieron que los medios de comunicación «dominantes y hegemónicos» tuvieron un rol «fundamental» en la construcción de un discurso público que «deshumanizó» la figura de Cristina Kirchner y propició el contexto social en el que se planificó y llevó a cabo el 1 de septiembre del 2022 el intento de asesinato.

«Los medios de comunicación fueron fundamentales en la construcción de la cosificación y la deshumanización de Cristina, que llevó a que se convirtiera en un ‘otro’ absoluto al que había que eliminar», analizó el historiador, politólogo y director del Instituto Nacional de Capacitación Política, Hernán Brienza,.

En declaraciones a Télam, Brienza consideró que «la gran deuda de la democracia» quizá sea que los argentinos aún no pudieran «resolver esa lógica de la ‘otredad’ en la cual al otro hay que exterminarlo».

«Creo que eso es lo que ocurrió con Cristina. Se la cosificó y deshumanizó tanto que se la convirtió en un objeto al cual había que exterminar, condenarla sin pruebas, allanarle la casa de manera arbitraria, hacer un escarnio público en todos los medios de comunicación, decir cualquier barbaridad de ella y, finalmente, hasta intentar asesinarla», evaluó Brienza, autor, entre otros libros, de «El Loco Dorrego», publicado en 2007.

Para Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la circulación de ese tipo de «discursividades violentas» fueron habilitadas por las redes sociales y los medios hasta producir un «corrimiento de los límites de la conversación pública» y afectar «los grandes consensos sociales» del país, entre ellos «el respeto a los derechos humanos».

Lejval, en declaraciones a Télam, sostuvo que frente a esas expresiones no tiene la misma responsabilidad quien las pronuncia «en una mesa familiar» o «en un entorno pequeño y cotidiano», que aquella persona que ostenta «responsabilidades institucionales o políticas, incluyendo a periodistas».

Sobre quienes ejercen la profesión periodística, Lejval subrayó que se trata de actores sociales «que tienen una voz amplificada», por lo que deben ejercer ese rol con responsabilidad.