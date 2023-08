Tuvo lugar este martes a la mañana, en la Sala de la Memoria de la Cámara de Diputados de la Provincia, el acto por el Día de la Lucha por el río Atuel. Estuvo encabezado por el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández, acompañado por el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, indicó un comunicado de prensa oficial

También formaron parte de la convocatoria los diputados Espartaco Marín y Martín Berhongaray, los ministros de Educación y Gobierno, Pablo Maccione y Ariel Rauschenberger, respectivamente, la fiscal de Estado, Romina Smith, y demás autoridades de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y representantes de la Fundación Chadileuvú.

«Al comienzo de la actividad, se difundió un video en el que Ángel Garay, un conocido poblador del oeste pampeano, en el año 1947 envió una carta al entonces presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, para informarle sobre la situación de desertificación generada por Mendoza al cortar el cauce del río Atuel. Esta acción generó el éxodo de la mayoría de los pobladores de la zona y la muerte de ganado, flora y todo tipo de vida lindante al cauce del Atuel», agregaron.

El primero en dirigirse a los presentes fue el vicegobernador, quien destacó que «a lo largo de todos estos años de la lucha de las diversas organizaciones, ha permitido otorgarle a La Pampa una visibilidad extraordinaria en materia de nuestros recursos naturales. Fue muy importante la enseñanza de la temática en las escuelas, cuando uno era más joven, no se conocía mucho de la situación del río Atuel. No es por hacer una crítica a los docentes de aquella época ni mucho menos, pero realmente se le daba más importancia a otros temas del mundo en vez de saber cuál era la realidad de los pobladores del oeste pampeano».

«Hoy, los jóvenes conocen la situación con una profundidad llamativa, sobre los problemas que existen en el oeste profundo, sobre el desastre ecológico, con una consciencia superadora. Hoy, el mundo no va a ser el mundo en el que vivimos nosotros, por eso lo cuidan. Considero que debería agregarle a la ley que declara al 8 de agosto como Día de la Lucha por el río Atuel alguna bibliografía de algunos juristas que forman parte de la Corte Suprema, me refiero al doctor Lorenzetti, que también tiene una vasta bibliografía que habla precisamente del daño ambiental, y como decimos los abogados: «A confesión de partes, relevo de pruebas». Por eso, adhiero a todas las manifestaciones que se han realizado a través de distintos proyectos de diputados provinciales, como a la decisión que tomó el gobernador Sergio Ziliotto, más allá de continuar las acciones jurídicas correspondientes, a movilizar a toda una sociedad sin banderías políticas ni colores partidarios», concluyó.

El secretario de Recursos Hídricos se refirió a la convocatoria y dijo que «es una fecha ineludible para todos los pampeanos, en cuanto se convierte en ese grito de reclamo que nos muestra a los pampeanos luchando en aquel vocero de la Policía de territorio, como fue don Ángel Garay, relatando el gran éxodo poblacional que provocó aquella decisión unilateral de Mendoza sobre el corte del Atuel. Fue una madre que llegó con un hijo muerto en brazos lo que lo llevó a motivarse para escribir esa carta. Es un relato prácticamente como el de los nuevos juicios, nada más que con otras palabras, en aquel momento no existían leyes ambientales, ni de presupuestos mínimos, ni de derechos humanos al acceso al agua», explicó.

«Hoy estamos reclamando que se cumpla un fallo que ya lleva tres años de pronunciado por la Corte Suprema de Justicia después de dos juicios ante la Corte. Yo no sé si hay en los registros de conflictos entre provincias que tengan dos juicios por una situación que se repite año a año y que sistemáticamente es incumplida por una, en este caso Mendoza, que niega estos derechos como el uso al agua como un bien público, que debemos respetar todos los condóminos de una cuenca hídrica jurisdiccional. Estaríamos diciendo que si se cumpliera estaríamos revirtiendo o mitigando el daño ambiental ya producido», indicó.

Lastiri se refirió al corte en el cauce del Atuel y el daño que se produjo y aún no se recupera. «Este corte no es una situación estática, a medida que pasa el tiempo se acentúa el daño ambiental, por ejemplo, hay un censo poblacional de 1947 que data sobre la existencia de 7800 habitantes en los territorios bañados por el Atuel. En el censo del año 1980 esa población estaba en la mitad, y en el censo del año pasado ese número aún no se ha recuperado. Dicha población tuvo un violento desarraigo, ya que ni siquiera se hizo un cumplimiento de las normas de manejo que deben cumplir una presa hídrica que se haga. Luego de ese corte La Pampa estuvo 25 años seguidos sin agua, y el éxodo poblacional se fue a trabajar a los riegos de menor valía en Mendoza, otros pocos se fueron a Victorica, Santa Rosa y General Acha», sostuvo.

«Es tan grave y evidente el daño, que nos obliga a que todos los años sigamos insistiendo y persistiendo en la lucha los y las pampeanas. Debemos seguir sosteniéndola con toda la fuerza para recuperar el agua, se cumpla lo actuado y promover nuevas acciones. El gobernador Sergio Ziliotto promovió una visita para que vengan a ver esta situación ambiental junto a la población, quien es la que sufre en el cuerpo para que se inmediatice la suelta sostenida de agua», concluyó.

La fiscala de Estado de La Pampa, Romina Smith, se refirió a la audiencia solicitada por el gobernador Sergio Ziliotto, para que se registre en persona el corte del ingreso de agua del Atuel a La Pampa. «Es una presentación de reconocimiento judicial que ya se hizo, y junto a este se pidió una audiencia no solo para vaya el gobernador con la asistencia de Fiscalía, sino con las entidades intermedias que puedan participar. Estamos hablando de la fundación de los ríos FUCHAD, UNLPam y pueblos originarios que estén presentes para expresarles a los miembros de la Corte el grave problema a causa de la faltante de agua», indicó.

«Los pasos a seguir serían que los jueces lo provean y fijen el reconocimiento judicial para que puedan acercarse y conocer el territorio para que ellos conozcan en realidad lo que está pasando y lo vivencien como lo vivencian nuestros pobladores que viven a la orilla del cauce seco y poder expresarlo en los expedientes y en las reuniones de la CIAI que cada vez prosperan menos a causa de la negativa constante de Mendoza y que, por otro lado, la Corte Suprema de Justicia resuelva de una vez por todas nuestro pedido de que se fije el caudal mínimo de 3,2», concluyó.