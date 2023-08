Con este recorte, la superficie podría recortar el área de maíz en la región y quedar por debajo del área de 1,5 millones de hectáreas de la campaña previa. «Si el clima no cambia, no se siembra nada y se guarda la semilla comprada», repite el sector productivo.

Los técnicos aseguran que debe llover 50 milímetros para avanzar en el ciclo corto. De lo contrario, la fecha se comenzará a correr. El aumento de los costos de los fertilizantes y otros insumos obliga a tomar mayores recaudos. El informe destacó que el 95% de la región núcleo tiene reservas de agua entre regulares y escasas. Sostienen que la condición de sequía se mantiene sobre el oeste de la zona núcleo. La condición de sequía, que predomina sobre el oeste de la zona núcleo, comienza a extenderse hacia el este. Además, se suma el escenario de la incertidumbre por los requerimientos hídricos.

«La buena noticia es que el fenómeno Niño ha vuelto a fortalecerse. Las mayores probabilidades de reactivación de lluvias están dadas para el mes de octubre. Pero la incertidumbre se centra en lo que pueda pasar con las lluvias en septiembre y su impacto sobre la evolución de la siembra maicera temprana», sostuvo la Bolsa rosarina.

Aumento de costos

«Una de las mayores preocupaciones del productor es saber si va a contar con los insumos que necesita, sobre todo fertilizantes. El precio es un tema, pero no contar con la disponibilidad en tiempo y forma despierta temor», dijeron.

A la incertidumbre del productor se le agrega más preocupación ante los cambios repentinos de precios y condiciones de mercado. «Hay muy poca previsibilidad en cuanto podrá ser el retorno de la inversión realizada», expresó el sector.

Al analizar los números de agosto y julio, se observa la baja del precio de los granos y la suba de uno de los principales insumos: la urea. «El costo por hectárea de este fertilizante pasó de US$ 660 a US$ 811 en un mes. En el segundo cuadro se aprecia la caída de US$ 64 /ha en los márgenes netos del maíz para campo propio y de US$ 86 para el alquilado», señaló el documento.