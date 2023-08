La Banda Sinfónica de La Pampa, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de La Pampa, presenta un nuevo concierto de la temporada 2023, con la participación del prestigioso director, pianista y compositor Fernando Albinarrate. Será este viernes 25 de agosto en el Auditorio del Centro Cultural Medasur, desde las 21 horas. La entrada es libre y gratuita y los ingresos se darán por orden de llegada.

En esta oportunidad brindará un programa enteramente dedicado a las “Oberturas” de célebres compositores como Mozart, Beethoven, Mendelsshon; Verdi y Shostakovich. “La funcionalidad original de una obertura es resumir lo que pasará en los siguientes actos de una ópera e introducir los temas principales, para que quien escucha los recuerde una vez empezada la acción. En cierto modo abarcar una amplia franja de tiempo, nos permite apreciar elementos propios y característicos desde lo musical, que reflejan el contexto socio-cultural propio del momento” explicó el director Muchi Gerez.

Destacó además que en el concierto del viernes se estrenará “Preludio para un Stabat Mater”. Se trata de una composición del maestro invitado.

Compositor.

Fernando Albinarrate es compositor, autor teatral, director de orquesta, pianista. Artista argentino polivalente, nacionalizado francés luego de años dedicados a la actividad cultural en Francia, reside actualmente en Buenos Aires.

Su labor se destaca en el teatro musical y en la música vocal. Ha estrenado obras en prestigiosas salas de la Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza y Rusia. Personalidades del ambiente artístico se han visto involucrados en sus trabajos: China Zorrilla, Norma Aleandro, Juan Leyrado, Laura Oliva, Javier Daulte, Julieta Nair Calvo, Jean Paul Zennacher, Dante Ranieri, Darío Volonté, Marta Blanco, Emiliano Dionisi, Kado Kostzer, Omar Calicchio, Julio Panno, Lucila Gandolfo, Arnaud Laster , Danièle Gasiglia, Anne Quesemand y Laurent Berman Lía Jelín,etc.

Sus obras han sido producidas en Mairie de Paris, Opéra de Massy, Opéra Bastille, Festival Victor Hugo et Egaux, Societé d´amis de Victor Hugo, Théâtre Musical de Besançon, Station Opera, Théâtre de la Vieille Grille, Université Paris 6, Paris 7, Paris 3 et Sorbonne Nouvelle (Francia) Festival Garden of Geniuses (Rusia), Festival de Seaumur (Francia), Televisión Pública Argentina, Paseo La Plaza, CC 25 de Mayo, Gobie, Teatro Nacional Cervantes, Teatro Colón, Teatro Avenida, Teatro Presidente Alvear, Teatro San Martín, Fiesta de la Vendimia de San Rafael, Mendoza, Andamio 90, Fundación Beethoven, Radio Nacional, Biblioteca Nacional.

Fuente La Arena