En las últimas horas trascendió que el papá de Cecilia Strzyzowski fue internado de urgencia en un hospital de Resistencia, en Chaco. Los médicos informaron que su estado es grave y esta entubado. Desde el nosocomio, Instituto del Corazón de Resistencia, informaron que Miguel Strzyzowski está "intubado con pronóstico reservado", aunque hasta el momento no emitieron un parte oficial. Cuando se conoció la noticia de la desaparición de la joven de 29 años, pareja de César Sena, Miguel dio una entrevista y reveló que padecía problemas de salud: tiene colocados tres stents y tenía problemas cardíacos. Quién es Miguel Strzyzowski, padre de Cecilia En aquella única entrevista que concedió el hombre tras la desaparición de su hija Cecilia Stryzowski, reveló que se divorció de Gloria Romero hace 25 años, y desde ese momento no volvió a ver sus hijas. El hombre nacido en Chaco estuvo preso por lavado de activos, e inesperadamente tiene una relación con la familia Sena, los acusados de asesinar a la joven de 28 años. Patricia, hermana de la principal sospechosa Marcela Acuña, fue su compañera de primaria. Según contó en aquella oportunidad, cuando se enteró de la desaparición de su hija se comunicó con su excompañera y le consultó a Patricia sobre el paradero de Cecilia, pero no recibió respuesta. "No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón. Es fundamental que los culpables paguen por lo que le hayan hecho a Cecilia. Yo no le tengo miedo a esa gente", aseguró el hombre en diálogo con LN+ acerca de los tres integrantes de la familia Sena, que se encuentran detenidos por la desaparición y el presunto femicidio. El papá de la joven de 28 años expuso que en las últimas semanas "comenzó una pesadilla para él" y que al igual que expuso la mamá de Cecilia, Gloria Romero, él espera que "haya justicia, no haya más Cecilias y que se terminen este tipo de cosas". "A Cecilia le diría que la adoro. Era mi bebé, era 'la yeye'", la madre dice que se parecía a mí, que saltaba, que cantaba, era mi retrato", contó.