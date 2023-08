La reunión que Sergio Massa mantuvo con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil sirvió para hacer un balance sobre la incorporación de Argentina a los Brics, acordar el instrumento para financiar exportaciones y otras cuestiones que fortalecen el vínculo entre Argentina y el país vecino. Pero las elecciones 2023 se colaron en la charla y el presidente brasileño expresó su preocupación por el resultado que obtuvo Javier Milei en las PASO. Lula le reclamó al ministro y candidato a presidente que se enfoque en la campaña de cara a las generales y prometió enviar un mensaje antes de octubre para confrontar el avance de la ultraderecha.

“Dejá de juntar dólares y juntá votos”, le pidió el presidente brasileño a Massa en el encuentro que tuvieron ayer en el Palacio de Planalto durante casi una hora. Más allá de los temas de agenda, que ya habían quedado resueltos casi en su totalidad en la reunión con el ministro Fernando Haddad, el 80% de ese encuentro giró en torno a la política nacional. “Lo mandó a trabajar”, bromearon en la comitiva.

Lula se mostró muy interesado en los comicios y si los distintos actores del Gobierno trabajaban para la candidatura del ministro. Uno por uno, preguntó por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y los gobernadores. En la comitiva le aseguraron: “Hay un empoderamiento a Massa de todo Unión por la Patria”. En cuanto al rol de la Vicepresidenta, quien todavía no se expresó públicamente después de los resultados del 13 de agosto, en el equipo de campaña avisan que “el hecho de que no aparezca, no significa que no tenga influencia y no esté involucrada”. Y aseguran que no es un problema porque esto le da “centralidad” a Massa.

Tras la experiencia de su país con Jair Bolsonaro, el mandatario brasileño estudia con especial interés el avance de espacios de derecha radicalizados en la región. Tiempo atrás le consultó al embajador Daniel Scioli sobre ese “fenómeno” y le pidió un discurso de él para poder analizarlo. De acuerdo a lo que supo El Destape, Lula considera que si el candidato a presidente libertario gana, será un “retroceso para la región”. Por eso, no dudó cuando lo calificó de “más loquito que Bolsonaro”. El mandatario conoce de cerca a la ultraderecha. La sede de su Gobierno, donde fue el encuentro con Massa, fue atacada y por unas horas ocupada por violentos seguidores del ex mandatario el 8 de enero pasado.

Está decidido a aportar lo que pueda de su parte, como los anuncios del lunes, entre los que también se destacan la apertura del mercado avícola y de frutos rojos y la construcción de flota global. También prepara otro gesto para octubre. “Voy a enviar un mensaje a la sociedad argentina antes de las generales”, prometió de acuerdo a lo que supo este medio. El contenido abordaría el riesgo de que la ultraderecha se imponga y la importancia de la integración de países tanto en el Mercosur como en los Brics. De hecho, esa fue una tarea que le dejó Lula a Massa: “Tu responsabilidad es ganar por la integración del Mercosur”.