«En dos años, los delincuentes se dedicaron a crear esta metodología», sostuvo el ministro de Seguridad sobre el ciberdelito. Y confirmó que continuarán las capacitaciones brindadas desde Nación.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció la creación de un área dentro del Estado provincial que se dedicará a combatir el ciberdelito. «El próximo mes estará funcionando en La Pampa un nuevo área dedicada exclusivamente y con el equipamiento tecnológico necesario para luchar contra el ciberdelito, contra las estafas telefónicas, los secuestros virtuales, porque la delincuencia tiene nuevos métodos para complicarle la vida al que trabaja», explicó.

«Vamos a seguir incorporando infraestructura, equipamiento, recursos humanos», dijo y recordó que «hace poco tiempo, licitamos la compra de 130 cámaras de seguridad para usar la tecnología al servicio de la seguridad ciudadana, y para poner en igualdad de condiciones al personal policial ante el enorme avance del ciberdelito».

«Esta nueva entrega de patrulleros, que van a estar diseminados en toda la geografía de la provincia de La Pampa, se complementa con una mirada de desarrollo armónico, de igualdad de oportunidades en la provincia. Es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, pero todo depende de nosotros, seamos consecuentes con nuestra historia, seamos responsables de elegir el mejor futuro para nosotros, para nuestra familia y para la próximas generaciones, defendamos lo conseguido y el futuro de la provincia de La Pampa», cerró.

Metodología

Por su parte, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli explicó que «reforzaremos con tecnología, con lo que nos dio el Ministerio de Seguridad de Nación y en octubre viene el ForCIC (Programa de Fortalecimiento de Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen), a terminar una capacitación, que ya iniciamos hace un año con nuestra policía».

«Está bueno conocer de qué se trata eso y todo lo que significa. El ciberdelito se ha exacerbado notoriamente durante la pandemia. En dos años, los delincuentes se dedicaron a crear esta metodología. El delito mutó y al ciudadano común, esto lo agarró desapercibido. Por ejemplo, antes recibías un llamado telefónico, que tenías un hijo secuestrado y ponías la plata y no sabíamos de qué se trataba. Hoy la gente ya sabe, aunque por ahí, hay abuelos que no. Y lo estamos viendo: los teléfonos fijos son un problema y los celulares, con números que no se saben de quiénes son, también», dijo.

Fuente El Diario