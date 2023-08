El precio de los medicamentos en La Pampa subieron un 20% de promedio producto de la devaluación de la semana pasada. El compromiso de los laboratorios es mantener esos valores hasta el 31 de octubre próximo. El presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa, Miguel Osio explicó que el 20% de aumento es promedio porque «un laboratorio puede aumentar el 2% en un medicamento que no tiene mucha salida; y en uno de mucho uso un 40%. En promedio da un 20% de aumento. Los medicamentos que mayor uso tienen aumentaron un 25 o 30%».

El Colegio Farmacéutico de La Pampa integra la Federación Farmacéutica (Fefara). Junto a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (Afmsra) y la Asociación Mutual Farmasur (FMS), anunciaron que los medicamentos habían empezado a llegar con aumentos de entre el 15% y el 20% luego de la suba del dólar.

Osio,en declaraciones a Cpetv, dijo que la semana pasada hubo desabastecimiento. «Los medicamentos, por un tiempo corto, habían desaparecido y las droguerías no tenían stock. Cuando se produce la corrida de precios de los medicamentos empiezan a aparecer», explicó.

«Todo genera incertidumbre, más allá del contexto de país. Se generó una incertidumbre. Las farmacias no saben como resolverlo cuando hay desabastecimiento, que después desapareció cuando se acomodaron los precios con la inflación y la necesidad de los laboratorios», dijo.

Mencionó que hubo casos de farmacias que no tenían medicamentos. «Hay farmacias que no pudieron entregar medicamentos en general y tuvo su impacto en los afiliados de Pami. Había algunas farmacias que no entregaban medicamentos: algunas por falta de stock», comentó.

El viernes pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con laboratorios nacionales y cooperativos para que «no hayan más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre». «Hemos llegado a un acuerdo en el que el Estado cede parte de impuestos y las empresas ceden parte de su rentabilidad para que no haya más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre», afirmó Massa.

El funcionario señaló que los laboratorios nacionales y cooperativos de Argentina representan la gran mayoría de los medicamentos, son industria nacional y generan trabajo argentino.