El artesano autodidacta, Julio Berón Jaime, expondrá hoy lunes a la tarde en el primer piso de la Cámara de Diputados una serie de esculturas realizadas durante todos sus años de trabajo.

Berón Jaime inaugurará la muestra a partir de las 18 con un brindis abierto a toda la comunidad interesada en conocer sus labores creadas en madera de caldén, olmo y durazno, y que estarán expuestas hasta el 15 de septiembre en la Cámara Baja provincial.

«Voy a mostrar mis esculturas de figuras nativas, indios, indias, y animales», describió el artista en diálogo con LA ARENA.

MANOS.

Julio, que trabaja desde hace muchos años en el taller de su casa, utiliza diversas herramientas para efectuar cada una de sus obras como por ejemplo y la motosierra y la amoladora. «Pero sobre todo mis manos», aclaró el artista.

Algunas de sus creaciones solo quedarán expuestas en el parlamento provincial y otras estarán a la venta.

¿Cuáles son los precios?

«Y, por ejemplo, una cuchara cuesta 100 pesos y otros trabajos más grandes valen desde 200 o 300 pesos en adelante», detalló.

OBRAS.

«Estas son obras que hago desde hace 20 años, hice muestras, pero hace mucho tiempo, y trabajo en su mayoría con madera para realizar esculturas de diferentes tamaños», describió al agregar que «no todas las esculturas son del mismo tamaño».

-¿Qué expectativas tiene para esta muestra?

-Las expectativas que tengo es que el público me conozca, que pueda llegar a ver cada uno de mis trabajos. Yo soy autodidacta, no tengo ningún recibo diplomático y no enseño en organismos provinciales. Así que espero que la gente, a través de esta exposición, pueda venir, acercarse, y conocer mis esculturas.

