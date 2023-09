El abogado de L-Gante confirmó que «en cualquier momento» saldrá en libertad

En esa misma línea, remarcó: “Habia alguien que había descripto un hecho y claramente la fiscalía al no tener defensa, o al no tener alguien que diga, no no fue de esta manera, van para adelante con los tiempos procesales y lo procesaron”.

Luego fue concreto al referirse sobre los plazos de su libertad y sostuvo que “no se si hoy, pero en el transcurso de la semana seguramente Elián saldrá en libertad”.

“A partir de mi intervención, de mi estudio, empezamos a aportar testimonios, situaciones, a ilustrar el cuadro al juez y al fiscal y al juez sobre que era en verdad lo que había pasado. Ayer se terminó definiendo esto, en términos un poco burdos como una pelea de borrachos que hace 90 días que lo tiene preso a Lgante”, concluyó.

Diego Storto: «En la causa, Elian siempre estuvo indefenso»

El abogado del L-Gante, confirmó en diálogo con C5N, que el cantante se encuentra transitando los últimos días en prisión y «ayer fue la última declaración testimonial que se tomó en cuanto a la instrucción de la causa».

«Vamos a solicitar una recalificación, porque Elian claramente no está detenido por lo que hizo sino por como lo calificaron, le ponen situaciones que no se dieron», señaló.

A su vez, sostuvo sobre las últimas declaraciones de los testigos avalan sus pedidos ante la justicia donde «acá no hubo nada, solo amenazas». «Hace 90 días que una persona está presa y no tuvo un arma, marihuana, cocaína, sin venta de nada, está presó porque estuvo indefenso y es quien es», remarcó.