Ante las propuestas de privatizar o arancelar la educación del candidato a presidente, Javier Milei, desde la UNLPam expresaron su preocupación. «Es un derecho que ha costado conseguir, es un consenso de la mayoría de la sociedad y es un derecho que debemos defender», señaló el decano Francisco Marull.

El decano de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull, expresó su preocupación por la posibilidad de restricciones en el acceso a la educación pública en Argentina y destacó la importancia de defender este derecho adquirido. Además, advirtió sobre el peligro de atacar a las universidades y limitar su autonomía y su papel como generadoras de pensamiento y crítica social.

El decano expresó que las propuestas del candidato a presidente Javie Milei, de Libertad Avanza, le generó «mucha preocupación» porque entiende que en el país «existe un consenso aun respecto del sostenimiento de la educación pública como un derecho humano fundamental, como forma de inclusión, como forma de permitirle y darle a la ciudadanía toda una herramienta de ascenso social».

«Entiendo que los planteos que he escuchado, que por otra parte no dan demasiadas precisiones, claramente nos ponen en un escenario de restricción de derechos», dijo en declaraciones a Somos La Pampa. «Hoy nuestro país, a partir de una modificación incorporada en el 2015 en la educación superior, establece el derecho a la educación superior como un derecho y esto no solo en el marco nacional sino que en el marco internacional, del pacto de derechos económicos sociales y culturales también se desprende ese derecho a garantizar el acceso a la educación superior».

«Es un derecho que ha costado conseguir, que entiendo yo que es un consenso de la mayoría de la sociedad y que es un derecho que debemos defender», destacó.

«El resultado de estas elecciones es un llamado a atención para toda la sociedad, para todos los dirigentes, y me incluyo, y para la política en general también. Entiendo que necesitamos un compromiso de los distintos sectores políticos para defender aquellos derechos conseguidos, como el derecho a la educación superior», remarcó.

Marull indicó que el planteo es autoritario y, por otra parte, «esconde también otro costado, es decir, este análisis economicista esconde otro costado que también me parece que es muy grave y que es el de también atentar contra la educación superior».

«En nuestro país tiene una tradición y una historia que hace a la historia de nuestro país, porque la universidad no solo es un espacio de formación de profesionales, la universidad es un espacio de pensamiento, la universidad ha sido protagonista de los momentos históricos de lucha y reclamo de derechos. Es un espacio que tiene autonomía, todo esto es fruto de la reforma universitaria y fruto también del decreto de des arancelamiento y esto hace que no solo sea peligroso por atacar esto desde el punto de vista del arancelamiento, sino también de neutralizar a las universidades como espacio de pensamiento, como espacio de usina de crítica de la realidad. Esa es la preocupación también que este tipo de propuestas me despiertan», concluyó.

Fuente El Diario