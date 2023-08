Matzkin se presenta con nuestra Editorial como un hijo «de cuna peronista, que milita y participa en el peronismo desde toda la vida». Actualmente es parte del frente ‘Hacemos por Nuestro País’, que tiene como precandidatos a Juan ‘Gringo’ Schiaretti para Presidente de la Nación y Florencio Randazo para vice. En esta línea, reconoce que «siempre estuve en los sectores no kirchneristas, en particular en el sector que lideraba De la Sota y tras su fallecimiento quedó en manos de Schiaretti. Quien me atrevo a decir que es del paladar de la dirigencia peronista”, admite.

Luego agrega, «entre De la Sota y Schiaretti forjaron esta sociedad política con la que tanto me identifico, un peronismo <de gestión>. Sus resultados son tales que lleva 24 años en la provincia de Córdoba y recientemente llevó a la Gobernación a Martín Llaryora y a la reelección como Intendente de la ciudad Córdoba a Martín Passerini. Con resultados tan favorables, este espacio busca extrapolar este peronismo más allá de los límites de Córdoba».

Al ser consultado sobre cómo cree que los argentinos recibimos esta propuesta asegura que «desde el espacio creemos que lo que va a pasar es un proceso de renovación y reinvención del movimiento peronista. Vemos que el kirchnerismo que ha colonizado al peronismo por tantos años está cumpliendo un ciclo y que se viene una renovación total. Se puede ser peronista sin ser kirchnerista. Ahí creemos que Schiaretti tiene chapa de peronismo, de peronismo de gestión, de peronismo vinculado a la producción y al trabajo. Además, de un peronismo que genera desde el Estado las políticas públicas necesarias para promover el desarrollo productivo, las inversiones y la generación del valor», agrega.

¿Cual es el rol del Estado en esta renovación que planteas?

«Creemos en un Estado tan presente como sea necesario y en un mercado tan grande como sea posible. En un peronismo que no tiene nada que ver con el kirchnerismo o el subsidio al desempleo, sino que promueve el empleo y le da dignidad a aquel provinciano que necesita asistencia y al recibirla logra capacitarse, formarse e integrarse dentro de los sectores privados para ya no necesitarla», admite.

¿Cómo sería la relación de este Estado con el campo?

«Este peronismo celebra el pensamiento federal y la defensa de la producción, sobre todo del campo que es el principal motor de la economía argentina. Estamos convencidos de que hay que sacarle el pie de encima al campo, por eso promovemos producir más y mejor. No creemos en las retenciones, es una locura ponerle un impuesto a quien produce», advierte.

¿Qué pasaría en ese escenario con las tan polémicas retenciones?

«Schiaretti propone un esquema de retiro gradual de las retenciones para que en el término de 4 años desaparezcan por completo, se pueda producir más y que quién gane más pague más Impuesto a las Ganancias. Este diario es de Eduardo Castex, localidad que pertenece a La Pampa. Y bueno, para esta provincia el sector ganadero y la zona agrícola son estratégicos dentro de nuestra línea de pensamiento. Schiaretti lo sabe y defiende esto con todo el rigor de ser un político del interior», cierra.

¿Cómo es la relación de este espacio con el peronismo pampeano?

“No queremos interferir con el peronismo pampeano, con quien no tenemos ningún conflicto, porque confiamos que esa dirigencia va a ser parte de los que se sumen a la renovación. Con Schiaretti convinimos no llevar candidato a Diputado Nacional porque acompañamos a Ariel Rauschenberger para que ocupe una banca en la Cámara Baja en representación de La Pampa. Es un gran amigo, compañero y militante. Además, un excelente profesional que ya ha sido Diputado y ojalá vuelva a serlo no sólo porque defiende el interés de todos, sino porque demuestra la capacidad de políticos que tenemos en el Congreso.

¿Cuál es tu predicción para el domingo?

«Aspiramos a que luego del domingo este espacio se consolide como una fuerza que permita tender puentes y abrirse al diálogo con todos los actores que integran el arco político argentino. Se vienen momentos difíciles para la Argentina y a quien sea elegido para gobernar no le va alcanzar por sí solo. Schiaretti plantea algo sobre lo cual estoy totalmente convencido: sin una mesa de consenso nacional donde haya representantes de todas las fuerzas políticas va a ser imposible llevar a cabo los cambios que son necesarios en nuestro país. Hay que salir de la trama de esta maldita grieta que al kirchnerismo y a Macri les sirvió para tener resultados electorales favorables, pero no para gobernar. La grieta hizo que los trabajadores, los pequeños empresarios y la clase media viva cada vez peor», concluye.