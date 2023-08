El Tribunal de Audiencia integrado por los jueces Andrés Olié, Daniel Sáez Zamora y Alejandra Ongaro, definirá este martes al mediodía si Yanina Coronel (31 años) es culpable o inocente por el envenenamiento a su entonces pareja, el policía Gabriel Páez Albornoz, en septiembre de 2021.

“Este martes se dirime si es culpable o inocente, es decir, si hay una sentencia de culpabilidad o absolución. Y dentro de los 10 días, si la condenan, se va a hacer otra audiencia por el monto de la pena”, explicó el fiscal Oscar Cazenave.

Cazenave pidió que se la condene por “intento de homicidio doblemente calificado mediante la utilización de veneno”. Según dijo en el alegato, “quedó probado en el debate la utilización por parte de Coronel de Metamilo”, una sustancia venenosa hallada en la casa de la acusada. Sostuvo, además, que producto de la ingesta del licuado de banana Páez Albornoz “corrió riesgo de muerte”.

El abogado querellante, Benjamín Ortiz, adhirió al alegato de fiscalía. “Las pruebas que se presentaron no generan dudas” del intento de envenenamiento por parte de Coronel. Cuestionó que “se pretenda naturalizar una tentativa de homicidio desde la perspectiva de género. Yo no estoy a favor de la violencia ni lo voy a estar, pero acá quedó demostrado que Coronel intentó envenenar a Páez Albornoz”, dijo y sostuvo que su defendido “pasó de víctima a victimario cuando se mezcló el hecho en debate y la perspectiva de género. Acá hay una sola víctima, que es el señor Páez”, agregó.

La defensora, Camila Aimar, pidió la absolución por el beneficio de la duda. “Acá el culpable ha sido elegido, no encontrado”, dijo. “Hay demasiadas dudas. Es más fácil acusar a una mujer”, dijo. “Yanina no solo se encuentra frente a una calificación gravosa, sino también al sistema policial”, remarcó. “No hay nada que a ella la haga dudar sobre algo que ella no cometió”, dijo.

Atacó las “irregularidades” de la investigación fiscal y la “falta de objetividad” de los testigos propuestos por la fiscalía y la querella.

Sostuvo que en las declaraciones hubo “incongruencias” y dudó de la posible “mala fe”.

“El intento de la defensa fue dejar en claro que Yanina era una persona sumisa que sobrevivía a la realidad que tenía”, dijo Aimar.

Aseguró que “no se probó” que su defendida haya comprado el veneno encontrado en el licuado.

“Hay demasiados cabos sueltos para tener certezas de que Yanina intentó matar a Páez Albornoz”, dijo.

Yanina, luego de los alegatos, dijo: “Mi sensación es que siempre me culparon y fui inocente. Sufrí siempre la violencia después de la separación. Páez siempre me siguió hostigando porque cada vez que salía en los medios había una amenaza que se recibía para callarme. Me parece mucha alevosía en mi contra”.

“Tengo esperanzas de que se haga una absolución con todas las irregularidades que quedaron a la luz de parte de los testigos de él, que lo encubrieron con el tema de la violencia. Porque no solamente yo sufrí la violencia, sino que su propio hijo también. Cada vez que pasaba dejaba el celular grabando, por eso me fue fácil acreditar el tema de la violencia. Hay muchas pruebas”, aseguró.