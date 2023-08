La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, votó en Santa Cruz y reconoció que “es un día de muchas emociones”.

Además, aprovechó para recordar a Néstor Kirchner: “Acá se hizo el cierre de campaña de octubre del ´91 para la primera gobernación de él (por su difunto marido)”.

Kirchner, que fue Presidenta entre 2007 y 2015, hizo una hora y media de fila aunque no fue dramática al respecto: “Tanta gente espera toda la vida algunas cosas y nunca les llegan”. Además, al ser consultada por los políticos que no hicieron la fila para votar expresó que «yo no tengo esos privilegios”.

Al referirse a los posibles resultados de estas elecciones, dijo: “Vamos a esperar a ver qué opina la gente y después nos enteraremos cómo va a ser la próxima elección”.

Pese a haberse mostrado en un par de actos junto a Sergio Massa, precandidato de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, la vicepresidenta no lo acompañaría esta noche en el búnker.