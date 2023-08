Constanza González nació con Onfalocele y además padece una cardiopatología congénita, su mamá Gisela González habló en exclusiva con minutouno.com y contó su historia.

«Ella nació con los órganos para afuera; desde la segunda ecografía que me hice me dijeron que se veía como un ‘huevito’, y la doctora me dice: ‘¡Sabés lo que es? es muy feo, se puede morir’, pero no me dio bola, no me preguntó si quería seguir o no con el embarazo», reveló la mujer.