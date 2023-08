El virólogo e investigador en el INTA Humberto Debat señaló que la variante de coronavirus EG.5, de la que se detectaron dos casos en Argentina, «no tiene propiedades biológicas que generen algún riesgo mayor que cualquiera de los otros sublinajes que existen en este momento».

Este domingo en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud se confirmó que a la fecha fueron identificados «dos casos aislados» de la variante EG.5, considerada recientemente como Variante de Interés por la OMS (VOI) por estar presente en países como Estados Unidos, donde hubo aumento de casos de Covid.

«Uno de ellos se identificó a partir de la vigilancia de virus respiratorios en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMAs) en Córdoba, y otro caso con residencia en Ciudad de Buenos Aires. Los casos fueron detectados a través de la vigilancia genómica realizada por la Red Federal de Genómica y Bioinformática», señaló el comunicado.

La mayoría de los casos de esta variante se registran en China y Estados Unidos / Foto: Nicolás Varvara.

La EG.5 fue considerada el 9 de agosto como Variante de Interés (VOI) por la OMS porque aumentó su prevalencia. La mayoría de los casos se registraron en China, Estados Unidos, República de Corea, Japón, Reino Unido, Francia, Portugal y España.

«La prevalencia de EG.5 sigue aumentando, pasando del 7,5% en la semana 25 al 17,4% en semana 29», indicó el Boletín Epidemiológico.

Sin embargo, Debat -integrante del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2- sostuvo que «el aumento de frecuencia de toda variante que se da en simultáneo con un aumento de casos en algunas regiones del mundo tiene que ver más con factores de inmunidad poblacional«.

Y añadió: «Sólo para dar un ejemplo, el último pico de casos en Estados Unidos fue hace seis meses y el anterior, hace un año; entonces quizás hasta era esperable que empezara a aumentar la frecuencia de casos en un contexto de baja de la inmunidad poblacional y falta de vacunación».

Estos casos fueron identificados en Córdoba y en Ciudad de Buenos Aires / Foto: Leo Vaca.

El especialista advirtió que «al mismo tiempo que la OMS pasó a considerar a EG.5 como variante de interés, un equipo de investigadores de Japón -que son los que siempre hacen la caracterización biológica de las variantes- determinó que esta variante no es más evasiva en lo que hace a inmunidad que otros sublinajes de Ómicron«.

«Además -describió- en experimentos in vitro se demostró que no es más infectiva, es decir, que no tiene propiedades biológicas que generen algún riesgo mayor que cualquiera de los otros sublinajes que existen en este momento».

En Argentina, la situación actual de variantes de SARS-CoV-2 se caracteriza por una circulación exclusiva de la variante Ómicron. En relación a los linajes de Ómicron, a partir de la semana del 28 de noviembre de 2022 comenzó a observarse predominancia de las variantes BQ.1* y XBB*, con algunas detecciones de BA.2, BA.4 y BA.5.