La justicia del Chaco sigue tras la pista de Cecilia Strzyzowski, la mujer de 28 años que desapareció el 2 de junio pasado en Resistencia y que se presume víctima de femicidio por parte de su expareja, César Sena, con ayuda de sus suegros, el líder piquetero Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña pasaron de ser precandidatos a diputado de Chaco e intendenta de Resistencia respectivamente a estar detenidos con prisión preventiva procesados por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La mujer, que estuvo casada durante cuatro días en septiembre de 2022 con César Sena, de 19 años, fue vista por última vez el 2 de junio pasado en la casa del clan en Resistencia. Se suponía que ella y su pareja partirían a un viaje a Ushuaia pagado por Marcela Acuña, pero ese periplo nunca se produjo.

En vez se localizaron sus pertenencias -como el anillo de compromiso o un dije- en el río Tragadero, afuera de la capital de Chaco, y hasta se confirmó que era suya la sangre que estaba en un colchón y una cama que el matrimonio Sena donó poco después del 2 de junio.

Este miércoles Emerenciano Sena podría plantear que su detención es injusta y que nada tiene que ver con el crimen de Cecilia Strzyzowski. Tanto él como su abogado pedirán revocar la prisión preventiva ante el juez de control Héctor Sandoval. El jueves será el turno de Marcela Acuña.

Tanto Emerenciano Sena como César Sena y Marcela Acuña están acusados por homicidio agravado. También hay otras cuatro personas detenidas por encubrimiento agravado.

La hipótesis que más fuerza cobró en las últimas semanas, además de las circunstancias de violencia de género sufridas por la víctima, es que Cecilia estaba en pareja con César pero era rechazada por la familia Sena.

El móvil económico conduce la sospecha del femicidio porque la mujer de 28 años pretendía casarse con el joven de 19, y eso era resignar la herencia para el clan Sena. También se sospecha que ella buscaba tener un hijo, lo que representaba una amenaza aún mayor para la familia de su pareja.

Hasta la fecha declararon todos los detenidos menos Emereciano Sena. Marcela Acuña lo hizo a través de una secuencia de cartas (lleva escritas más de 30) desde la Comisaría 6ta donde está detenida.

Acuña denunció en sus misivas que la de Cecilia Strzyzowski es una causa armada con fines políticos en contra de su marido, aliado al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y que ellos no mataron a la mujer.

Pero en su explicación no exculpó a su hijo del posible femicidio, sólo a ella y su marido.

Las audiencias de esta semana serán orales y la Fiscalía también pedirá que sigan detenidos hasta el juicio oral y público, el cual no tiene fecha por lo pronto y será a través de un juicio por jurados.

También se espera el resultado pericial sobre la segunda tanda de huesos encontrados en un campo de los Sena, donde se sospecha que el cuerpo de Cecilia fue quemado. Se sabe que son de restos humanos pero por ADN falta determinar si son de la joven o no.

Una primera tanda de huesos encontrados no tenían ADN a raíz del estado en que estaban, por lo que no fue posible determinar si correspondían o no a Cecilia: sí ya se sabe que sangre de ella estaba en la casa de los Sena, en elementos que la familia donó a allegados después del crimen y lo mismo en la camioneta de César Sena.