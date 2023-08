Camila Homs habló un día después de que su ex pareja, Rodrigo De Paul, confirmara su separación con Tini Stoessel, en una entrevista con Desayuno Americano. Sus declaraciones revelaron detalles sobre su situación y su relación con De Paul: “Me sorprendió la separación, no me lo esperaba”, reveló Camila al inicio del reportaje. Sus palabras transmitieron sinceridad sobre el anuncio de la separación.

La verdad que no opinaba nada cuando estaban juntos, así que menos voy a opinar ahora”, aseveró de manera respetuosa. Cami Homs dejó en claro que no seguirá en contacto con Rodrigo De Paul en redes sociales, pero sí mantendrá un diálogo por sus hijos. ”, aseveró de manera respetuosa. Cami Homs dejó en claro que no seguirá en contacto con Rodrigo De Paul en redes sociales, pero sí mantendrá un diálogo por sus hijos.

“Hoy puedo decir que no volvería con él” , afirmó Homs. Camila demuestra que ha reflexionado sobre su pasado y tomó decisiones firmes con respecto a su futuro sentimental. En cuanto a su arribo al “Bailando”, Cami Homs detalló estar muy satisfecha tanto con el bailarín como con el coach de baile que le tocó. , afirmó Homs. Camila demuestra que ha reflexionado sobre su pasado y tomó decisiones firmes con respecto a su futuro sentimental. En cuanto a su arribo al “Bailando”, Cami Homs detalló estar muy satisfecha tanto con el bailarín como con el coach de baile que le tocó.

: Attempt to read property "child" on null inon line