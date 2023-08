El intendente Hugo Kenny sin dudas está fortalecido tras las elecciones pasadas donde arrasó en las urnas y fue reelecto por cuarta vez, muy distinto al 2019 donde ganó por un voto. Esta vez venció a Diego Simón Díaz, hijo del presidente de la Cooperativa Eléctrica de Victorica (Cevic), Jorge Díaz, por lo que no extrañó cortocircuitos en los últimos meses. Ahora, el jefe comunal denunció irregularidades en la entidad solidaria y reclamó un rápido llamado a asamblea para “que haya un cambio urgente”

“La sociedad sigue planteando la necesidad de que la Cevic haga las cosas que tiene que hacer. Hace unos días, me comentaban que hay solamente tres dirigentes con papeles, porque el resto, entre 12 y 14, tienen los mandatos vencidos. Es muy difícil poder trabajar si solo tenés a tres personas para firmar los papeles en toda la estructura”.

“Esta situación se tiene que corregir sí o sí, tienen que llamar a Asamblea. Victorica está en una situación complicada con el servicio eléctrico, y también con la distribución de agua potable, y eso es fruto de no haber invertido y hacer las obras necesarias en el momento que correspondía”.

“A eso hay que sumarle las deudas y a la cantidad de juicios pendientes que tienen. Por ejemplo la denuncia por boicot que le hicieron a varios empleados, ahora la Justicia dijo que no era así, que no hubo delito. Y es una situación que no se está haciendo pública pero seguramente puede ser un nuevo juicio que la comunidad tendremos que afrontar en los próximos tiempos”.

“Llegamos a una situación así en un tiempo tan complicado de la economía, y tener que pagar por una denuncia mal hecha o que no correspondía, son más complicaciones”.

Cambio urgente.

“Así lo creo, estaría bueno que sea un cambio consensuado, que muchas personas de la comunidad se comprometan a asumir una responsabilidad nueva. Y que sea lo más rápido posible”.

“Pero nunca verán a la municipalidad o a la Alianza Victorica participando políticamente en una asamblea porque eso está prohibido porque en el cooperativismo no se puede politizar una institución. Sin embargó eso se hace desde hace muchos años, y eso ha llevado a la Cevic a la situación que tiene hoy”.

Y pidió participación de afiliadas y afiliados. “Hay muchos vecinos que dicen: ‘qué bueno que se cambie’. Pero hay que comprometerse e ir a las asambleas. Sé que no es una situación linda ni fácil, pero es la única manera de participar y lograr cambios”, concluyó Kenny.

Entregarán las casas de la polémica.

El intendente Hugo Kenny dijo que es inminente la entrega de las ocho viviendas del Plan Mi Casa 2, cuya obra civil estaba terminada desde septiembre y fue motivo de un tironeo político entre la comuna y la Cooperativa Eléctrica de Victorica. “Tienen todos los servicios conectados y habilitados, lo dispondrá el IPAV”, adelantó el jefe municipal.

Kenny, en diálogo con Zonal Press, dio pistas sobre la fecha de entrega. “Se consiguió el financiamiento y se compró el transformador, se colocó y el martes se hizo la inspección final de las ocho viviendas y de las dos de servicios”, reveló.

“Ahora esperamos le decisión del IPAV para ver cuando las entregarían a las ocho familias beneficiadas. Suponemos que sería en pocos días más, tal vez después del 13 de agosto en que se realizan las PASO, porque estaríamos muy acotados por la veda electoral donde no se pueden hacer inauguraciones”, aventuró. Ante la consulta por los servicios, el mandatario comunal añadió que “la red de agua hace mucho que está hecha, también la red de gas donde ya se liberó la circulación del fluido, está todo listo”, concluyó.