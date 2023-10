Velaron los restos de Williams Tapón, el futbolista que agredió a un árbitro y se suicidó

Tapón se quitó la vida esa noche, luego de despedirse de su esposa Agustina y de sus dos hijos. «En el audio que me manda despidiéndose me dijo que cuide a nuestros hijos, y me dijo: ‘Prefiero que vean todo de una a que me vean todos los días sufriendo en la cárcel’, y ahí lo hizo», explicó la mujer.

El mensaje del árbitro golpeado tras el suicidio de su agresor: «Solo quería que se disculpara»

Cristián Paniagua, el réferi que recibió una golpiza en un partido por parte del jugador amateur Williams Alexander Tapón, quien se suicidó este lunes, se mostró conmovido y afirmó que «solo quería que se disculpara».

Además, explicó que radicó la denuncia contra el jugador porque sintió que «lo pudo haber matado» y necesitaba marcar un prontuario y así prevenir las agresiones en general.

«Es necesario que los jugadores tomen conciencia que pueden matar a alguien por un partido», advirtió. A su vez, sostuvo que la situación «se fue muy al extremo» y pidió que termine «la carnicería contra los árbitros y los líneas».