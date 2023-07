La convocatoria es para este 5 de julio a las 16:00 horas. Familiares, amigas y personas allegadas a la familia viajarán desde La Pampa a marchar por las calles de la ciudad rionegrina. La combi saldrá desde Santa Rosa durante la mañana de este miércoles.

Desde la Asamblea Ni Una Menos de Cipolletti comunicaron que las actividades comenzarán en la plaza de Justicia de Cipolletti, luego a las 17 marcharán una vez más para pedir justicia.

La referente de la Asamblea, Daniela Verdugo, explicó que a las 16 esperan que llegue el colectivo con familiares y allegados de Agustina a la plaza de la Justicia. Además, convocó a la comunidad local en ese horario para que puedan recibirlos y acompañarlos.

El juicio

La causa que investiga el femicidio de la joven de Santa Rosa, actualmente se encuentra en etapa preparatoria del juicio.

En la última audiencia realizada el viernes 16 de junio, la fiscalía manifestó que faltan algunos informes para poder terminar con la investigación. La familia de la joven espera que el juicio contra Pablo Parra, acusado de asesinar a Agustina, comience en agosto.

Por el momento, la prueba recolectada no ha cambiado respecto a la de diciembre y Parra sigue como principal sospechoso del crimen.

La querella coincidió que no hay elementos que debiliten la acusación y que los hechos se mantienen como en la formulación de cargos. Parra está acusado por los cargos de «femicidio agravado» por haber sido cometido con «alevosía».

Se espera que durante las próximas semanas se pueda presentar el pedido de control de acusación y avanzar con el juicio en los meses posteriores.

Mientras avance la causa, Parra continuará detenido en la unidad penal de Cipolletti. La jueza Agustina Bagniole indicó que se mantienen los riesgos procesales, por lo tanto, es necesario que permanezca preso. En la última audiencia fijó la medida cautelar por el término de cuatro meses.

«Ningún pinche»

Durante el mes pasado, Silvana Capello publicó en las redes sociales un mensaje que generó repercusión. La mamá de Agustina habló directamente sobre un cómplice que habría tenido Pablo Parra aquella tarde en la que se produjo el femicidio de la joven santarroseña en la ciudad de Cipolletti.

En su cuenta de Facebook, Capello compartió un mensaje que estaría dirigido a una persona en particular. «Y el cómplic@ que tiene sangre en sus manos de mi hija, que está leyendo esto… hermosa mañana, no?», escribió la mamá de Agustina.

A fines del año pasado, Capello ya había planteado esta teoría durante una rueda de prensa en el Complejo Cultural Cipolletti.

En la conferencia ante los medios locales también indicó «yo no quiero ningún piche -en referencia al identikit- no nos subestimen porque esto no va a quedar acá. Yo como madre desde el momento cero pensé que acá hay más personas culpables. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, cómo preservar la escena».

«Acá hay más de una persona involucrada y son cómplices de lo que quieren tapar. A Agustina la atacaron salvajemente y a ella solo le robaron un celular», manifestó en ese momento.

Desde el inicio de la investigación, Capello manifestó sus sospechas respecto a Parra. Aseguró que están convencidos de que el femicidio de Agustina estuvo planeado y que el acusado quiso zafar del crimen.

Según la teoría de la fiscalía, el 2 de julio Parra ingresó por la parte trasera de su vivienda. Luego entró a la casa y atacó a Agustina a golpes hasta dejarla inconsciente. Las lesiones le provocaron un traumatismo craneoencefálico, tres días después falleció en el hospital de Cipolletti.

Tras cometer el femicidio, para sostener su coartada, desordenó un sector del dormitorio, se llevó su celular y el de Agustina y se escapó por donde ingresó. Una vez fuera del departamento subió a su auto y fue hacer compras, realizó los pagos con tarjeta con el fin de reforzar su coartada.

Volvió al departamento y al ingresar y ver a Agustina tirada en el piso fingió sorpresa y acudió a la vivienda de un vecino para indicarle que habían herido a la joven. Allí dieron aviso a las autoridades sobre un supuesto robo.

De acuerdo a los informes y los registros visuales, se determinó que el femicidio de Agustina ocurrió entre las 19:32 y 19:38. En ese horario los cotejos realizados ubican a Parra en el lugar de los hechos.