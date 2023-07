El piloto castense Blas Sefchek, a bordo de un Chevrolet, se ganó un lugar para disputar la Copa de Oro del TC Mouras tras la séptima posición alcanzada en la final del pasado domingo en el Autódromo de La Plata, por la décima fecha del campeonato 2023. La etapa regular finaliza en la undécima carrera del año, sin embargo Sefchek junto a Jeremías Scialchi (Torino), Ignacio Faín (Dodge), Jorge Barrio (Chevrolet), Matías Cravero (Dodge) y Gerónimo Gonnet (Torino) clasificaron a los playoffs de forma anticipada.

El ganador del “Gran Premio René Favaloro” del pasado domingo fue el pinamarense Jorge Barrio (Chevrolet), con un tiempo de 25 minutos, 16 segundos y 308 milésimas para recorrer las 16 vueltas, a un promedio de 167,143 kilómetros por hora. El podio se completó con el sarmientense Baltazar Leguizamón (Dodge), a 0,318, y el bonaerense Lautaro Piñeiro (Dodge), a 0,762. Cuarto fue el santafesino Ignacio Faín (Dodge), quinto, el viedmense Joaquín Ochoa (Dodge), sexto, el cordobés Matías Cravero (Dodge), y séptimo, Sefchek.

En la tranquilidad de Castex, Blas es medido con el festejo. “Soy consciente de lo que logré, pero queda mucho camino por recorrer. Es cierto que conseguí el primer gran objetivo, pero me queda ganar una final, que es necesario para poder pelear el título de campeón”. Aseguró que la clave de su clasificación anticipada a la Copa de Oro fue haber sumado puntos fuertes en todas las carreras en las que el auto pudo cruzar la bandera a cuadros. “Sumé buenos puntos cada vez que pude, también surgieron algunos problemas, cuando la Chevy no tuvo el rendimiento esperado”.

El pasado fin de semana, Blas se encontró con un auto que no andaba bien en los entrenamientos, inclusive en los primeros giros que dio en la pista platense los cambios no funcionaban correctamente, como tampoco el motor debido a que no se le hizo el service. “En los segundos ensayos estaba 15, y en las clasificaciones quedé noveno, muy cerca del segundo, a solo tres décimas, pero lejos del primero . En la serie no pude avanzar, y en la final largué noveno y por primera vez avancé superando autos, algo que fue muy entretenido y terminé con una buena sensación pensando en el futuro”.

-¿Cuál será la apuesta pensando en el futuro?

-La idea es ir con todo a la última fecha de la etapa regular con el objetivo que está pendiente, que es ganar una carrera. Todos me dicen que esté tranquilo, pero ciento que debo apostar todo para ingresar a la Copa de Oro con algunos puntos, que se consiguen ganando.

-¿Cómo serán los playoffs?

-Serán tremendos. Ocho pilotos estamos dentro de un segundo o menos, con autos que muy parejos. Debemos dar lo mejor en cada una de las fechas, y no hay que dejar nada librado al azar.

El ránking

Tras la décima fecha, lidera el campeonato Jeremías Scialchi con 385,5 puntos, escoltado por Ignacio Fain, con 372,5, Jorge Barrio, con 336,5. Matías Cravero, con 316, Sefchek, con 314,5, Gerónimo Gonnet, con 301, Ignacio Esquivel, con 274,5, Renzo Testa, con 270, Lucas Granja, con 270, y Baltazar Leguizamón, con 251,5.