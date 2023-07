Sin nombrarlo, Cristina cruzó a Macri por el gasoducto: «Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir»

«Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día. Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte», agregó.

Y remató: «Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir».

Ayer, el presidente Alberto Fernández, Cristina y el ministro de Economía, Sergio Massa, se mostraron juntos al compartir el acto de inauguración formal del gasoducto Néstor Kirchner, en coincidencia con el Día de la Independencia.

En la localidad bonaerense de Salliqueló, el jefe de Estado y la titular del Senado posaron para las cámaras uno al lado del otro al abrir la primera válvula y habilitar de ese modo el paso de gas, en lo que significó un reencuentro para ambos en público desde la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el 1° de marzo pasado.

Fue, además, la primera fotografía de unidad que protagonizan los integrantes del Poder Ejecutivo junto al precandidato presidencial de Unión por la Patria tras la oficialización de la postulación de Massa para suceder a Fernández en la Casa Rosada.

Del evento también participaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, en el escenario.

La ex presidenta subrayó: «Al FMI no lo trajo un político, era uno de ustedes, lo trajo uno que es del bando de los empresarios», al referirse al ex presidente Mauricio Macri.

En tanto, Cristina Kirchner dio una nueva muestra de respaldo a Massa y expresó: «Te hiciste cargo en un momento muy complejo, no arrugaste y eso siempre es bueno».

«Hay que entender la función pública es 24 por 24, toda la libido debe estar concentrada en eso, no quiere decir que te salgan bien las cosas, pero si no le ponés empeño, seguro no te salen», destacó.

Tras la inauguración del GPNK, Macri había señalado desde sus redes sociales que «el Gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia».

Había señalado también que «en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar. En 2015 entregaron un déficit energético brutal, que con mucho esfuerzo (de todos los argentinos) logramos revertir, solo para volver a perderlo ahora».