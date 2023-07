El comentario vino a cuento de que Guevara reconoció que intérpretes como Lali Espósito o Nicki Nicole «están muy ocupadas» para hacer colaboraciones pero rescató que «hay algunas mujeres interesantes en la canción» actual.

«Para mal unos cuantos. Hay algunas mujeres interesantes en la canción. No así con los hombres, salvo Wos que me gusta. Nicki Nicole tiene cositas que me gustan. Ensayé una canción de ella, que me gusta, ‘Plegarias’«, señaló.