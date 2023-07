Mientras todo Juntos por el Cambio repudia las expresiones de Franco Rinaldi, Jorge Macri hace oídos sordos

A esta declaración también se sumó el legislador Roy Cortina, presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura Porteña. Él no se proclamó con opinión propia, sino que retuiteó el anuncio de Mariana Coletta, quien ya expresó que instrumentará su pedido para que la Junta Electoral le solicite a Rinaldi la renuncia a su candidatura.

Emanuel Ferrario, vicepresidente 1° en la Legislatura Porteña de riñón PRO, también utilizó sus redes para expresar su repudio contra las expresiones de Rinaldi y escribió: «Las palabras crean realidades y no comparto el «humor» que esconde discriminación: lo vivo de cerca cada vez que hablo de diversidad. La verdadera libertad es que cada uno pueda vivir siendo quien es y se lo respete. Sigamos laburando por una sociedad más justa e inclusiva».

Graciela Ocaña, una de las referentes de Confianza Pública, también respaldó la denuncia de Coletta y agregó: «Tenemos la responsabilidad de construir un país mejor, en el que no seamos discriminados por nuestra cultura, sexualidad, religión, etnia, o por razón de alguna discapacidad o edad. No comparto la política de cancelación, pero no da todo lo mismo. Si hay algo por lo que Juntos por el Cambio siempre se destacó es por sus valores y es nuestra obligación defenderlos.