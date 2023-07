El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartieron un acto con motivo de los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Ambos cuestionaron a los que insisten en volver a privatizar a la línea de bandera.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina (Cefepra), aledaño al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde en el marco de la conmemoración se inaugurará un nuevo simulador de vuelo de la empresa de bandera.

Fue el primer acto de gobierno de Sergio Massa como jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en 2008: anunciar el envío del proyecto de ley para la reestatización de Aerolíneas Argentinas.

Massa comenzó apuntando contra Horacio Rodríguez Larreta. “Escuché al actual jefe de Gobierno que decía que los vecinos del conurbano cuando compran leche le pagan los pasajes de los que viajan a Roma. Pido que seamos rigurosos con los números. Aerolíneas en el primer semestre con el vuelo a Roma ganó 12 millones de dólares”, dijo. “Se definen dos modelos de país, si queremos un país federal hay que defender a Aerolíneas».

“Hay que sacarse las anteojeras ideológicas y poner como horizonte la defensa de los intereses nacionales”, se quejó Cristina Kirchner. “Quieren privatizar Aerolíneas y ya lo hicieron. Alguien debería inventar algún simulador de presidentes, para que lo pusiéramos a uno con los números y los problemas de Argentina, no los de Suecia o Noruega”, ironizó Cristina Kirchner. “Hay una cifra fenomenal. 428.635 millones de dólares. Son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas de la Argentina. Bienvenido a la Argentina, donde nos faltan los dólares. Ah, pero afuera de la Argentina, hay un grupo selecto de argentinos que tiene casi un PBI ¿Les suena? El PBI lo tienen argentinos y argentinos afuera. Los dólares que le faltan a la Argentina no son un fenómeno natural. Si todo esto estuviera declarado serían monumentales los ingresos fiscales. Gran parte de esos activos se debe a evasión impositiva o sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones”, completó.

“Es necesario volver a hablar en serio de los problemas que tienen los argentinos y cómo responderlos, con números en la mano y con el ejercicio de responsabilidad que a cada uno le cabe. Al FMI no lo trajo este gobierno. Es más, el peronismo y el kirchnerismo le habían dicho out, game over. Y lo trajeron de vuelta”, comenzó a despotricar CFK, antes de enviarle un mensaje al propio organismo de crédito por la extitular Christine Lagarde. “La Argentina hay una sola, pero el Fondo Monetario también es uno solo. Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo del anterior presidente cuando convocó al Fondo, el Fondo, en su actual autoridad, se tienen que hacer cargo del desmanejo que tuvo la directora. La continuidad institucional es para todos y para todas”.