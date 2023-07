El incidente se produjo en un camino vecinal y la discusión quedó grabada en video. Uno de los efectivos policiales se bajó armado y casi se pelean a trompadas con el trabajador rural.

Un trabajador rural viralizó un video donde denuncia que la patrulla rural de Pichi Huinca cazaba avestruces en un camino rural. El denunciante, que se identificó como Carlos Ariel Carrizo, encontró a la patrulla parada al costado del camino cuando pasó hacia un campo, pegó la vuelta y la camioneta policial se dio a la fuga.

Varios metros después, se detuvo y fueron abordados por Carrizo, que también es cazador, quien los acusó de estar cazando avestruces, lo que está prohibido.

Celular en mano, el trabajador rural filmó el cruce con dos policías. «Esta es la patrulla de Pichi Huinca, que recién los crucé al costado del camino. Estaban tirando y cuando me vieron se fueron», relató Carrizo.

Uno de los policías, el que iba de acompañante, se identificó como el «Sargento López» y bajó con un arma en la mano para mostrar que disparaban con cartuchos «para estruendo».

Sin embargo, el cazador no cree en su versión. «A mí me castigan por cazar un chancho, me hacen quedar mal con los chacareros por las exposiciones, cuando tengo permiso para cazar, me lo dio Ariel Cometo, el duelo del campo», sostiene Carrizo en el video. «Anda a aburar», le responde el policía, a lo que el trabajador rural le dice «yo ando trabajando, vengo de buscar una motosierra y los encuentro a ustedes».

«Que hacían ahí parados, no se pueden matar avestruces, ustedes tienen que ser ley. Ahora cambian de cartucho y dicen que son de estruendo. En vez de patrullar a la noche se vienen a cazar», los acusa. «Me obligaron a hacer una exposición cuando tenía permiso para cazar y ahora ustedes andan tirando a las vestruces», agregó.

El cazador y el policía cruzan varias palabras e incluso el efectivo empuja a Carrizo, quien no se amedrenta y responde, casi hasta llegar a los golpes. El otro policía, el conductor de la camioneta, permanece en el vehículo cuando llega al lugar el dueño del campo.

«Acá viene un testigo», dice Carrizo, mientras ambos se encaminan a la camioneta del dueño del campo en cuestión. Luego de otro cruce de acusaciones, Cometo le pide a Carrizo que deje el tema ahí, pero vuelven los insultos entre el policía y el cazador.

Interviene el otro efectivo, quien se baja de la camioneta, se identifica como Facundo Fernández y le pide que se suba a su camioneta y deje de lado la pelea.

Carrizo regresa a su vehículo, filma, otra vez, que no tenía armas y sólo la motosierra que había ido a buscar para realiar un trabajo y se marcha.

A pesar de que indicó que iba a realizar la denuncia, hasta el momento la División de Seguridad Rural de la UR II no tenía conocimiento del incidente.

