En Parera se registró el máximo de lluvia, con 40 milímetros. Las precipitaciones se mantendrán durante toda la jornada y podrían extenderse hasta mañana jueves.

La mayoría de las localidades de La Pampa recibieron la lluvia que comenzó el martes y se mantendrá durante toda la jornada de este miércoles. Según los datos de al Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa, el mayor registro se produjo en Parera, donde cayeron 40 milímetros.

Los datos en milímetros del resto de la provincia son variados, con mayor lluvia caída en el norte provincial. Los registros en la Unidad Regional I son los siguientes: Mauricio Mayer, 25; Luan Toro, 12; Telén, 10; Loventuel, 10; Carro Quemado, 16; Victorica, 12; P. C. El Durazno, 9; P. C. Victorica, 16; Toay, 13; Santa Rosa, 17; Anguil, 15; Catriló,23; Lonquimay,19; Uriburu, 17; La Gloria, 17; P. C. Catriló, 25; Cereales, 10; Rolón, 7; Miguel Riglos, 8; P. C. Rolon, 7; Anchorena, 10; Macachín, 7; P. C. Anchorena, 12; Doblas, 9,5; Chamaicó, 35; Pichi Huinca, 18; Rancul, 26; La Maruja, 18; Quetrequen, 25; Parera, 40; P. C. Ing. Foster, 21; Caleufú, 22; El Tala, 30.

En tanto, en la Unidad Regional II las lluvias dejaron estos registros: Maisonave, 24; Alta Italia, 28; Realicó, 20; Embajador Martini, 26; Adolfo Van Praet, 15; Ingeniero Luiggi, 27; Falucho, 24; P. C. Realicó, 15; Ojeda, 17; Hilario Lagos, 15; Sarah, 9; Vértiz, 20; Bernardo Larroudé, 13,5; P. C. Fortín Pampa, 21; Intendente Alvear, 20; Arata, 15; Trenel, 23; Metileo, 25; Speluzzi, 12; Gral. Pico, 18; Trebolares, 16; P.C Trebolares, 14; Agustoni, 13; Dorila, 23; Villa Mirasol, 25; Miguel Cané, 21; Relmo, 21; Quemú Quemú, 10.

En la zona de la Unidad Regional III, llovió en Gral. Acha,6 mm.; Quehué, 5; Ataliva Roca, 8; Colonia Santa María, 7; Unanue, 6; P. C. Padre Buodo, 9; Guatraché, 3; C. Sta. Teresa, 8; Alpachir, 7; P. C. Guatraché, 2; Gral. Campos, 3; Perú, 7; Cuchillo Co, 3; Abramo, 3; Gral. San Martin, 7; Bernasconi, 1,5; Jacinto Arauz, 1,5; P. C. J. Arauz, 3.

Finalmente, en la UR IV, los datos fueron: Algarrobo Del Águila, 4; Casa de Piedra, 7; 25 De mayo, 9; Chacharramendi, 7; Limay Mahuida, 6; La Reforma, 5; Gobernador Duval, 5.