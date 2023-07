La Municipalidad de Santa Rosa anunció que sigue realizando controles en la vía pública «para garantizar un tránsito seguro y evitar ruidos molestos». Destruyeron 100 caños de escapes en 2023.

A través de la aplicación de la ordenanza local (N.º 278/75 y 3846/08), se llevan adelante operativos de control de caños de escapes libres, casco y documentación. Durante los controles se realiza la medición de sonido y decibeles producidos por los escapes y en caso de estar en infracción se procede a labrar el acta correspondiente y retener el vehículo.

«El objetivo es reducir ruidos molestos, contaminación sonora y evitar la emisión de gases tóxicos de cualquier tipo de vehículo que circule en la ciudad con escape libre o irregular», destacaron autoridades de la Dirección de Tránsito.

En lo que va del año ya fueron decomisados 200 caños de escape de motos y se procedió a la destrucción de 100 que luego fueron entregados a las Fundación Estrellas Amarillas.

«Estamos dando respuesta a una demanda de nuestros vecinos y vecinas con controles exhaustivos», señalaron y agregaron: «este es un nuevo paso en la construcción de una ciudad más ordenada, sostenible y con buena convivencia entre todos y todas», afirmó.

«Por tal motivo, es importante recordar a las y los vecinos que está prohibida la circulación de todo vehículo con motor a combustión que no cumpla con tal dispositivo, y que su detección da lugar a la retención preventiva del vehículo hasta la subsanación de la infracción y a la intervención del Juzgado de Faltas que dispondrá no solo la sanción de multa si no también el decomiso y destrucción de los escapes en tal condición», dijo el comunicado de la Municipalidad capitalina.

Fuente El Diario