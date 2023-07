La Municipalidad de Pico decidió sancionar a los trabajadores que a días de la última elección decidieron realizar un paro ilegal, y luego desobedecieron la conciliación obligatoria, según reveló ayer la secretaria general de ATE Pico, María Ester Campos (foto), quien ahora demanda que el Municipio convoque a la mesa de negociación para volver a modificar el Estatuto.

El paro del pasado 9 de mayo fue el segundo que un grupo de trabajadores del Corralón Municipal plantea a días de una elección a esta gestión, aunque también hubo medidas similares con otros intendentes, pero en los últimos años nunca se había llegado a la instancia de aplicar sanciones. Al parecer, las actuales autoridades decidieron no dejar pasar por alto este accionar fuera de los carriles habituales de protesta y ejecutaron las sanciones contra las 34 personas que fueron identificadas como partícipes del paro.

Las sanciones implican el descuento de 10 días de trabajo, la pérdida del presentismo y también la imposibilidad de subir de categoría en la próxima recategorización para empleados municipales.

Las autoridades del único gremio que acompañó a los trabajadores a llevar adelante la medida ilegal, ATE Pico, admitieron el riesgo de avanzar con la protesta, aunque justificaron que «ya estábamos ahí y no íbamos a desamparar a los compañeros. Ahora, insisten en negociar con la Municipalidad para eliminar de alguna manera el sistema de subrogaciones y permitir que muchos municipales suban varias categorías.

María Ester Campos anunció ayer que «empezaron a llegar las sanciones por el paro del 9 de mayo». Y recordó que «esto lo hablamos con los trabajadores en ese momento, porque no hicimos la comunicación previa de la medida de fuerza ante Trabajo, y además de no haberlo comunicado, también se rompió la conciliación obligatoria que concedió el Ministerio de Trabajo, que los trabajadores decidieron no acatar y continuar con la medida».

Y destacó en ese sentido que «la verdad que el abogado nuestro hizo todo lo que pudo hasta este momento para frenar las sanciones, pero no se pudo y a partir de este momento comenzaron a aplicarse estas sanciones».

Campos recordó que «hubo otras medidas de fuerza donde no hubo descuentos», para justificar luego que en esta oportunidad «nosotros caímos ahí justo porque se había convocado a todos los gremios a una asamblea, pero SOEM y UPCN no fueron, y nosotros ya estábamos ahí y no íbamos a desamparar a los compañeros. Estábamos ahí y no podíamos hacer otra cosa».

Reclamo

El nudo del reclamo de los trabajadores está en las subrogaciones y la posibilidad de ascensos. El Estatuto vigente contempla ascensos cada tres años, pero permite a su vez que un trabajador subrogue una categoría superior y cobre la diferencia que corresponde.

Los empleados, avalados por algunos gremios según la metodología de reclamo, piden subir directamente la categoría que actualmente subrogan para luego ascender posiciones desde esta última. Por citar un ejemplo, quien tenga una categoría 16 y subroga una categoría 8, reclama quedarse definitivamente con la 8 y continuar con los ascensos a partir de ésta.

El conflicto quedó abierto en las negociaciones que se dieron cuando se modificó el Estatuto, pero luego las partes no avanzaron en la nueva reforma, ni se hicieron presentaciones al respecto ante Relaciones Laborales, y en los últimos años se reavivó el reclamo justo a días de las elecciones con paros sorpresivos.

Mesa

Campos recordó también que «la Municipalidad, para levantar la medida de fuerza, convocó a las partes para abrir una mesa de negociación». Esa mesa finalmente se abrió en un acta «con la participación de seis personas de la Municipalidad y los representantes de cada gremio (SOEM, UPCN y ATE)».

Pero la gremialista observó que «hasta ahí llegamos, porque la Municipalidad no pidió que presentamos una propuesta para modificar ese artículo y nosotros elaboramos un proyecto para eso, que entregamos en la Municipalidad del 2 de junio, y el 12 de junio presentamos una nota para que se abriera la mesa de negociación para analizar lo que habíamos presentado. La Secretaría de Gobierno nos informó en ese momento que SOEM y UPCN no habían presentado aún ningún proyecto, por lo que dejamos pasar un tiempo más y el 21 de junio volvimos a presentar otra nota para la apertura de la mesa».

«Estamos a la espera de una respuesta de la Municipalidad, pero todavía no tenemos nada, por eso también en la última nota informamos a las autoridades que convocaríamos a una asamblea de trabajadores para informales todo lo que hizo ATE y que no hemos tenido respuesta», concluyó María Ester Campos.