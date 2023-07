La hermana de Williams Tapón denunció al árbitro agredido: «Le pidió $300 mil»

«El árbitro salió en el noticiero con sus hijos. Mi hermano dejó a cuatro hijos, hace 8 meses enterró a la madre. Pidió disculpas y lo humillaron públicamente. Quiero que lo dejen descansar en paz«, planteó.

Luego, Marisol comparó lo sucedido con lo que ocurre en otros estratos del fútbol argentino. «Hay barrios peores, pasan cosas peores en el fútbol. ¿No hay violencia en los partidos de Boca, River, Independiente? Pero dale, vamos a darle al pobre. Saben cómo el árbitro puede jugar en contra», expuso.

«¿Ahora la víctima es el árbitro, porque no teníamos 300 lucas? Esto es Argentina», ironizó. «Williams no tenía miedo a que lo que detuvieran, si no era más que lesiones leves. No detienen a un chorro, que mata impunemente que roba, que golpea a los viejos… ¿Mi hermano es el violento? No mató a nadie», sostuvo.

La mujer subrayó que se encuentra «indignada» y que «acá la víctima no es el árbitro, se mereció su buena trompada porque lo boludeó todo el partido».