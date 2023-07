La fiscal de Estado, Romina Schmidt, brindó detalles de la presentación que hará La Pampa, a tres años del fallo que fijó un caudal mínimo, para que los integrantes de la Corte Suprema de la Nación recorran el cauce seco del Atuel. En ese marco, advirtió que el corte del río provoca un «daño internacional».

«El reconocimiento judicial es una prueba dentro de las establecidas en el Código Procesal y creímos oportuno activarla en esta instancia del proceso. Pasaron tres años desde que la Corte estableció que Mendoza debía entregar un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el cauce en el ingreso a La Pampa», explicó.

En ese sentido, a tres años y sin ni un centímetro de agua corriendo por el río, «creyó oportuno el gobernador y nos instruyó para que hagamos la presentación y activemos la prueba judicial del reconocimiento». El objetivo es que los integrantes de la Corte Suprema «se establezcan en el territorio de La Pampa, recorran el noroeste y el cauce del Atuel para para tomar una perspectiva desde sus sentidos del daño ambiental que esta generando Mendoza, y que va aumentando día a día».

– ¿Esta acción ya fue realizada por la Fiscalía?

– Nosotros estamos presentando el escrito hoy (por ayer). La Justicia Federal comienza la feria judicial, pero las presentaciones son digitales. Eso va a quedar en la espera y luego de las dos semanas de feria tendrá estado para resolver dentro de lo que es el expediente electrónico.

Monitoreo

Schmidt recordó que en julio de 2020 la Corte dictó un fallo donde «nos dio a las partes un tiempo» para llegar a un acuerdo «que venció en diciembre, que fue la presentación donde ahora estamos esperando una nueva sentencia porque dijo que si no se cumplía ellos iban a resolver». Durante los intercambios con Mendoza se trataron varios puntos, uno de ellos es cómo se iba a entregar el caudal y el otro era el monitoreo.

«Fue imposible consensuar siquiera el programa de monitoreo. Ellos querían hacer un monitoreo que llegue a 30 kilómetros de la entrada del cauce en la provincia de La Pampa, pero para nosotros tiene que ser en todo el cauce del río porque la intención de la Corte con este 3,2 metros cúbicos por segundo mínimo permanente es que sea inicial. Que ingrese y monitorear si alcanza para detener el daño y restablecer el ambiente, o si es necesaria más cantidad de agua para ese hecho», precisó.

La fiscal consideró que «monitorear unos kilómetros del ingreso a La Pampa sería una gran mentira y una falacia». Esto se debe a que en «los primeros kilómetros seria más fácil detener el daño porque está más próxima la llegada de agua».

Daño internacional

Schmidt aclaró que la Corte Suprema «nunca nombró el ecocidio», sino que es algo que plantea La Pampa. «El ecocidio es una figura que se está empezando a hablar a nivel internacional y tiene que ver con los daños que no tienen una prescripción. En el daño ambiental en el noroeste de La Pampa directamente lo sufren los ribereños que habitan, pero indirectamente es un daño que afecta a todo el país y tiene una implicancia internacional si uno se pone a analizar».

«Tenemos humedales dentro de lo que es el cauce del Atuel. Esos humedales son una corriente para que las especies de aves circulen de un lado al otro del hemisferio. Al no tener los humedales, la migración de aves se ve afectada. No solamente nos afecta como personas, sino que hay un montón de corrientes de especies que viven de eso y necesitan de eso y se ven afectadas», advirtió.

Nueva sentencia

La fiscal indicó que La Pampa espera que la Corte resuelva en los términos que planteó en su última sentencia. «Los informes ya llevan dos años y medio porque se presentaron en diciembre, estando el expediente a despacho y los múltiples pedidos que después de eso hizo la provincia de audiencia y de medidas cautelares. Todo eso está sin resolver por parte de la Corte».

En caso de que el máximo órgano judicial resolviera y Mendoza decidiera no acatar, la fiscal explicó que no hay establecida ninguna consecuencia en el Código. «La Corte debería establecer en su sentencia una consecuencia», comentó y señaló que si bien podría ser económica, no es algo que sirva a La Pampa debido a que «el agua con plata no podemos hacerla. Entonces sería pan para hoy y hambre para mañana».