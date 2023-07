La bomba de Mbappé que explica la decisión de Messi de huir del PSG

En la misma línea, amplió su declaración y manifestó: “Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago».

El francés ya dejó en claro que no quiere continuar en el PSG y busca club. Si bien los medios lo ubican cada vez más cerca del Real Madrid, la realidad es que Mbappé todavía sigue siendo un pase libre.

El millonario plan de Santiago Maratea para que Lionel Messi juegue en Newell´s

En medio de la colecta para el club Independiente, Santiago Maratea ideó una millonaria propuesta para que Lionel Messi sea jugador de Newell’s. El influencer se le ocurrió una idea que involucra a los leprosos para cumplir un sueño y ver a la Pulga en el campo de juego. ¿Cómo es?

Tras el paso de Messi por la cancha de Newell’s, durante la despedida del exjugador Maximiliano Rodríguez, los hinchas leprosos se ilusionaron con ver al astro del fútbol usando la remera rojinegra.

La ilusión que Messi retorne al país y se establezca oficialmente en un club parece lejano. Sin embargo, ahora el influencer compartió en sus historias de Instagram, una peculiar propuesta que involucra mucho dinero y la buena predisposición de la Pulga.

El campeón del mundo cerró un acuerdo millonario con el club Inter de Miami entre 50 y 60 millones de dólares anuales. Esto determina que el futuro club que desee tener a Messi entre sus jugadores deberá invertir mucho dinero.

Ante este panorama, Maratea grabó una historia consultándole a sus seguidores si querían saber o no «cuánta plata debería poner cada socio de Newell’s para comprar a Messi».

Acto seguido investigó en Google, las principales cláusulas del contrato con el Inter de Miami y cómo se pueden trasladar a la economía nacional del club. «El contrato de Messi con Miami son 40 millones de dólares, según Google tiene 70 mil socios, si a esto le sumás 30 mil hinchas más, te dan 100 mil personas«, señaló el influencer.

A lo que añadió que el plan sería «si 100 mil hinchas de Newell’s ponen por mes 16 mil pesos, en un año compran a Messi», siempre y cuando Messi desee aceptar la oferta.