Azucena Allivellatore Soncini, artista plástica y escritora pampeana, inaugurará este viernes la muestra “Entre Lienzos y Poemas”, desde las 19, en la sede del concejo deliberante de Toay.

La artista nació y está radicada en Eduardo Castex. Azucena Allivellatore presentó su primer libro de poemas, salsas y pinturas: “Mis poemas en su salsa” y otros cuatro libros de cuentos infantiles bilingües: “La Mariposa Azul” (The blue butterfly), “La Brujita Josefina” (Josefina the little witch), “Mejores Amigos” (Best friends) y “En el Monte de Ema” (In the mount of Ema), todos ilustrados por ella.

Sus pinturas son de diferentes técnicas y estilos variados, lo que le valió premios y menciones en la provincia. Presentó muestras pictóricas en distintos puntos de La Pampa, pero también en Canadá. Fue invitada a dar talleres en variadas organizaciones e integró jurados en concursos de logos, pinturas y murales.

Pertenece a Autoras y Autores Independientes de La Pampa (AAI) y al grupo literario piquense de la Casita de los Escritores.