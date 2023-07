Juan Pablo Luque, candidato de Unión por la Patria a gobernador de Chubut e intendente de Comodoro Rivadavia, fue atacado el jueves cuando recorría el barrio «Planta de Gas» de Trelew. El hecho ocurrió en una actividad proselitista que encabezó el dirigente mientras recorría el barrio «Planta de Gas» de Trelew, en el marco de la campaña para las elecciones que se realizarán en la provincia el próximo 30 de julio. Tras lo sucedido hubo acusaciones cruzadas entre los candidatos del oficialismo y la oposición. Al dar a conocer el hecho, el candidato del peronismo apuntó contra el intendente de Trelew, Adrián Maderna, referenciado con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. «La situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. Hoy, en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras», denunció anoche Juan Pablo Luque en su cuenta de Twitter. Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE En diálogo con Télam, el candidato justicialista – que encabeza el frente electoral «Arriba Chubut», que es el oficialismo provincial – dijo que «por suerte» no resultó herido y contó: «Fuimos a hacer una recorrida al barrio y nos sucedió algo que no imaginé nunca por el nivel de violencia de gente que no sabíamos si venía a matar a alguien, porque incluso se escucharon detonaciones de armas de fuego». MÁS INFO Larreta y Bullrich, a la guerra: estrategias, lecturas y denuncia Elecciones 2023 Larreta y Bullrich, a la guerra: estrategias, lecturas y denuncia Por CARLA PELLIZA Para Luque «no hay duda que los atacantes responden» al intendente de Trelew Adrián Maderna, que llegó a esa comuna por el partido provincial que en Chubut fundó Mario Das Neves y que se vincula políticamente hoy con el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres. «Parecía una escena de película pero es real y fue armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos. Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo. La violencia de Torres y su socio Maderna, es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita», agregó Luque en su posteo de la red social.