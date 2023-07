En un acto de falta de ética periodística y con el único objetivo de conseguir rating, Lanata filtró la supuesta enfermedad que padece la empresaria sin considerar si la totalidad de la familia Nara está al tanto de la información.

Lanata filtra la enfermedad de Wanda Nara cuando el padre de la empresaria no sabe qué tiene su hija

De hecho, el papá de Wanda –Andrés Nara– manifestó por eltrece, (canal perteneciente al Grupo Clarín al igual que Radio Mitre) desconocer qué aqueja a su hija y protestó por el hermetismo que hay en torno a su estado de salud.

“Más allá de que con Wanda tenemos una relación cortada. Habíamos vuelto a estar bien después de ocho años en un momento, pero por diferentes motivos que desconozco dejamos de vincularnos en forma fluida. De golpe, de la nada, no sé por qué motivo dejamos de vincularnos más fluidamente como lo habíamos hecho a principio de año”, se lamentó el padre de la empresaria.

Andrés contó su experiencia en el hospital: “Cuando llegué era una explosión mediática terrible, estaban todos esperando a ver el resultado de lo que pasaba con ella. Había un blindaje que no querían informar nada que me llamó la atención”.

“Exigí que me dijeran qué pasaba porque soy el padre y me dijeron que ya se retiró. Pedí que me adelanten un poco más porque trascendió un escenario diferente, hablaban de algo grave, y nadie decía nada. A raíz de eso decidí no entrar en ningún tipo de polémicas. No quiero hablar ni de Nora ni de ella porque están sensibilizadas. Por más que no tengamos una charla fluida, me merezco saber de su salud. Cuando se habla de salud, hay un límite”, cerró Nara.