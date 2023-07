El papa Francisco mantuvo un encuentro con jóvenes católicos de todo el mundo, en el que había un grupo de argentinos con los que habló sobre el futuro del país, a pocos días de una nueva elección. Según trascendió a través del podcast que publica el Dicasterio de la Comunicación del Vaticano, una joven llamada Arianna le consultó al sumo pontífice cómo se podría hacer “para tener un país mejor”. misterio en italia por un mensaje sobre benedicto xvi: nunca abdico Informate más Misterio en Italia por un mensaje sobre Benedicto XVI: «Nunca abdicó» “Te cuento una historia, una vez fueron los ángeles a encontrar a Dios y a lamentarse. Le dijeron: ‘tú, padre eterno, sos injusto, porque a todos nosotros nos has dado una cosa de riqueza, ya sea el campo, las vacas, la minería, o la pesca pero a los argentinos les has dado todo. Porque la Argentina en rica en pesca, en minerales’”, comenzó diciendo Francisco. Y agregó: “Y el eterno padre dicen que respondió: ‘Me di cuenta de eso y para balancear les di a los argentinos’”. Tras el paso de humor, el papa aseguró: “El problema de la Argentina somos nosotros, que tantas veces no tenemos la fuerza para ir adelante, para ser constantes en ir adelante. Cuando una cosa no funciona, cambiamos”. Es sabido que Bergoglio es fanático del fútbol y decidió ejemplificar el trabajo que se necesita realizar en la país con el camino de la Selección Argentina de Futbol durante el mundial de Qatar. “Mirá el último mundial, los partidos contra Holanda y contra Francia. Con Holanda al inicio, el primer tiempo, era 2 a 0, bellísimo. Pero ¿qué hicieron los argentinos? (Dijeron) ‘ya ganamos’, y al final ganaron por un penal”, rememoró. “Con Francia, 3 a 1, ‘ya ganamos’. Pero faltaba el segundo tiempo, y al final ganaron por un penal. Creemos que la cosa termina porque nos cansamos en el camino y nos frenamos a mitad. Adelante, siempre hay que mirar el final del camino”, concluyó.