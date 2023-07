Tras concretar el pago de haberes del mes de junio con el proporcional del Sueldo Anual Complementario, el funcionario resaltó que La Pampa es «una de las pocas provincias del país que tiene paritarias abiertas y continuas con el objetivo de que los salarios del personal de la Administración Pública Provincial no pierdan poder adquisitivo ante la inflación».

«Es, en gran parte, debido a la importancia de la decisión política correcta para llevar adelante los acuerdos cada año, sin comprometer la situación financiera de la Provincia», remarcó.

«Debe ser uno de los pocos casos en Argentina, que tenemos paritarias abiertas y continuas. Todos los años tenemos paritarias. El año pasado hemos acompañado la inflación y ahora acordamos paritarias y cláusula gatillo. O sea, aumentos y cláusula gatillo en mayo, hay otra en julio, de tal manera que los salarios no pierdan ante la inflación», explicó.

A decir del funcionario, «el pago puntual de salarios, jubilaciones y en este mes pasado el Sueldo Anual Complementario antes del comienzo de cada mes, significa brindar mayor previsibilidad a cada trabajador y a cada trabajadora de la administración pública y a beneficiarios y beneficiarias del sector pasivo provincial».

Agregó que «es un enorme esfuerzo financiero de la Provincia porque no solo es el personal, sino que tenemos el sector pasivo, los jubilados, la Provincia ayuda a solventar el Instituto de Seguridad Social, también son los institutos privados que se les transfiere para los sueldos, también los pensionados, los contratados de Salud bajo la Ley 1420. O sea, es mucha la masa de dinero que hay que destinar cada fin de mes para pagar los salarios, para acompañar la inflación».

Además, preciso que entre «sueldos, más aguinaldos, entre activos, pasivos y los privados, pensionados, fueron aproximadamente 25.000 millones de pesos lo que desembolsó la Provincia para pagar sueldos y es lo que se vuelca a la economía provincial».

El funcionario hizo referencia además a que «los gremios, si bien vienen con diferentes solicitudes, discuten y discutimos para llegar a un acuerdo, son conscientes del enorme esfuerzo financiero que se hace, y que somos la única Provincia en el país. Ellos mismos dicen que cuando van a otra provincia y comentan los acuerdos salarios de La Pampa, es la envidia del resto».

«El año pasado no solo acompañamos la inflación, sino que hubo un incremento real, dimos aumentos por arriba de la inflación. Siempre se les expresa que, si las posibilidades financieras de la Provincia están, la política es que los empleados y empleadas del sector público no pierdan ante la inflación. Si alguna vez discutimos más o menos es porque también al momento de negociar tenemos que ser financieramente responsables, no vamos a prometer algo que no se pueda cumplir. La Pampa siempre se caracterizó que cada acuerdo lo cumplió en tiempo y forma», afirmó.

«Antes de firmar cada acuerdo, lo discutimos y si firmamos algo es porque no está comprometido el acuerdo convenido. Si alguna vez se propone algo que compromete a la Provincia, no se firma y no llegaríamos a un acuerdo. Todo acuerdo que se firma está sostenido financieramente en el tiempo», puntualizó Bisterfeld.

Por último, el titular de la cartera de Hacienda y Finanzas resaltó la importancia de «la decisión política para llevar adelante los acuerdos salariales durante tantos años».

«Quizás alguna otra provincia acuerda o firma algo similar, pero lo que se diferencia en La Pampa es la continuidad, hace años que venimos sosteniendo estos acuerdos y las paritarias. Reivindicamos la mesa paritaria tanto en los docentes como en la Intersindical, que no es solo una paritaria general sino una paritaria sectorial. El ejemplo contrario al nuestro, por citar un caso, es Jujuy, donde el gran problema reside en que los docentes no tienen paritarias, en la mayoría de las provincias ocurre que los aumentos se dan por decretos. Acá las tenemos, funcionan, nos sentamos y debatimos, y casi siempre llegamos a un acuerdo. Es una virtud de la provincia de La Pampa, que todos los aumentos salariales salen por acuerdo paritario», concluyó.